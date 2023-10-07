5 مشروبات طبيعية تخفض ضغط الدم دون أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، ومنها النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم بسهولة.

فيما يلي بعض المشروبات التي يمكنهم خفض ضغط الدم، وفقا لما قال استشاري التغذية العلاجية حازم علي لـ"الخليج 365".

عصير البنجر

عصير البنجر يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية وبعض الدراسات قد أثبتت بعض الدراسات أن شرب عصير البنجر لمدة 8 أسابيع يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم.

عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع الرمان يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

شرب الماء

الماء مهم لصحة القلب والأوعية الدموية فإن شرب الكثير من الماء يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق تخفيف الدم وتحسين تدفقه

عصير الكركديه

الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ووجدت دراسة أن شرب الكركديه لمدة 12 أسبوعًا يمكن أن يساعد على خفض الضغط.

عصير الليمون

عصير الليمون غني بالبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على خفض ضغط الدم فإن شرب عصير الليمون بانتظام يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

نصائح طبية لخفض ضغط الدم

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بشكل منتظم

الابتعاد عن التدخين

الحفاظ على وزن صحي ومثالي

يجب الحصول على قسط كافي من الراحة

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