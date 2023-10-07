توقعات الأبراج وحظك اليوم 7/10: أفكار سلبية تسيطر على هذا البرج.. وطاقة إيجابية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.

عاطفياً: تشعر بالانجذاب نحو شخص ما، لكن تتردد في التحدث إليه.

مالياً: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذه الضائقة المالية.

- برج الثور

مهنياً: لا تتخلى عن إصرارك وطموحاتك في عملك، حتى تحقق ما تريده.

عاطفياً: امنح نفسك قسطا من الراحة للتنزه والاسترخاء مع شريك حياتك.

مالياً: لديك الكثير من الطاقة التي تساعدك في إيجاد فرصة لزيادة أرباحك.

- برج الجوزاء

مهنياً: يجب عليك تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب بالإجهاد.

عاطفياً: ترغب في تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك.

مالياً: تمر بفترة من الاستقرار المالي بعد فترة من التوتر والضغط.

- برج السرطان

مهنياً: حان الوقت لتغيير وظيفتك لزيادة الدخل اليومي.

عاطفياً: تذهب إلى رحلة إلى مكان ما مع شريك حياتك.

.مالياً: تتوسع دائرة علاقاتك المهنية، ما يساعدك في إيجاد مزيد من الفرص.

- برج الأسد

مهنياً: لديك مهام اليوم تتطلب القوة والتركيز والانضباط.

عاطفياً: تقضي وقت ممتع تشعر بالحب مع شريك حياتك.

مالياً: تحتاج اليوم إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

- برج العذراء

مهنياً: إنجاز مهامك يسير بسرعة، وذلك لأنك تمتلك كثير من الطاقة.

عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك، كن صبورا.

مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

- برج الميزان

مهنياً: عليك التحلي بالصبر في عملك، لتحقيق طموحاتك.

عاطفياً: ترغب في الخروج مع شريك الحياة للتحدث معه بشأن علاقتكما.

مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها سببها سوء وضعك المادي.

- برج العقرب

مهنياً: ستحقق أهدافك التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة.

عاطفياً: تحتاج إلى الجلوس بعض الوقت بمفردك لترتيب أولوياتك.

مالياً: تتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.

- برج القوس

مهنياً: من المحتمل أن تكون أكثر إنتاجية في العمل اليوم.

عاطفياً: حان الوقت للتواصل مع شريك حياتك، لاتخاذ القرارات بشأن علاقتكما.

مالياً: تضطر إلى إنفاق المزيد من الأموال لإقامة إصلاحات في منزلك.

- برج الجدي

مهنياً: تمتلك طاقة إيجابية تساعدك في إنجاز المزيد من المهام.

عاطفياً: تحتاج بعض الوقت بمفردك لتقييم علاقتك بشريك حياتك.

مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

- برج الدلو

مهنياً: كن حذرا من زملائك في العمل، يحاولون الوقوع بك.

عاطفياً: تشعر بالراحة والتفاهم مع شريك حياتك.

مالياً: تشعر بالقلق الدائم بشأن الأوضاع المالية، ما يسبب لك الانزعاج

- برج الحوت

مهنياً: تشعر بالضيق تجاه شخص ما في وظيفتك.

عاطفياً: إذا شعرت بالاختناق بسبب علاقتك بشريكك فيجب أن تنفصل عنه.

مالياً: كن واعيا في طريقة تعاملك مع أموالك، احذر التبذير.