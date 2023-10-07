من البسيطة إلى الخطيرة.. أسباب تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط هو حالة شائعة يمكن أن تكون ناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

مركز أبحاث السرطان التابع لجمعية هيلمهولتس بألمانيا يقول إن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضح المركز أن الأسباب البسيطة لتورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط تكمن في الإصابة بعدوى بسبب جرح في منطقة الإبط، والذي يحدث مثلا عند حلاقة شعر الإبط.

كما أن التورم قد يرجع إلى جرح أو الخضوع لجراحة في منطقة الصدر والذراع؛ حيث يعد ذلك مؤشرا على النشاط المكثف لجهاز المناعة من أجل مواجهة العمليات الالتهابية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكمن سبب التورم في تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط قد ينذر بالإصابة بسرطان الثدي، لا سيما إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل وجود عقدة في الثدي وحدوث تغيرات على حجم الثدي وشكل حلمات الثدي، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل الحمى والعرق الليلي وفقدان الوزن غير المبرر.

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