الامارات | «تاريخ الخط العربي في الإمارات» يحتضن إبداعات محلية ملهمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجارب استثنائية تبرز شغف المواهب الإماراتية بفن الخط، وتعكس اهتمام الدولة وحرصها عليه، يقدمها معرض «تاريخ الخط العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة» الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، ضمن فعاليات الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط» التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، وتشهد تنظيم 19 معرضاً متنوعاً، كما تسهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً حول دبي.

ويكشف المعرض، الذي يقام بالشراكة مع مجلة «حروف عربية» وبدعم رئيس من «صندوق الوطن»، عن بدايات الخط وتطوره في الإمارات ويتتبع جذور اهتمام الدولة به، كما يبرز جهود الخطاطين والفنانين الإماراتيين وإسهاماتهم في الارتقاء بهذا الفن، وهو ما يتجلى في 12 عملاً إبداعياً تحمل بصمات 12 فناناً وفنانة إماراتية، حيث قدمت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، عملها «بالفكر» الذي يعكس إبداعاتها الأدبية وأقوالها الهادفة إلى تحفيز الناس ودفعهم للتفكير بطرق إيجابية، بينما تكشف لوحة «خير الزاد ما نفع العباد» حرفية الخطاط حسين السري وعمق وطول تجربته الفنية التي تعود إلى بداية السبعينيات. كما يشارك في المعرض الخطاط والفنان التشكيلي محمد مندي،

ويُمثل عمل «في محراب شخوصهن» المستلهم من قصائد الشاعرة صالحة غابش، ثمرة تعاون بين الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي، والخطاط السوداني تاج السر حسن، فيما يُظهر الفنان عبدالقادر الريس عبر عمله «مجموعة واو» العلاقة بين الحرف العربي وتمثيلاته الفنية البصرية.

أما الخطاط خالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات للخط العربي، فقد استلهم عمله الفني من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وتجسد لوحة «حلية» المزخرفة ما يتمتع به الخطاط علي الحمادي من خبرة عالية في الخط الكوفي والزخرفة والتذهيب. أما الفنان التشكيلي محمود العبادي فيطل في المعرض بعمله «سورة الفتح» الذي زينه بخط الثلث، وتظهر لوحة «لا وفاء إلا للوطن» للفنانة فاطمة الظنحاني جماليات الخط العربي الكلاسيكي، كما يستعرض محمد عيسى خلفان إبداعاته من خلال لوحة «سورة الحشر»، فيما يبرز عمل «كل حب شعبة من حبه» شغف الفنانة فاطمة سالمين بخطي الديواني الجلي والثلث الجلي.