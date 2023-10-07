الامارات | مدينة إكسبو دبي نابضة بالحياة والفعاليات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع تسجيل ساحة الوصل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتصبح أكبر قبة تفاعلية غامرة في العالم، كشفت مدينة إكسبو دبي عن جدول غني بالفعاليات التي تشمل تجارب التكنولوجيا المتقدمة والمهرجانات الثقافية وخيارات تناول الطعام الجديدة، ومجموعة كبيرة من المبادرات الرياضية، لتعزز مكانتها موطناً للإبداع والابتكار العالمي والرفاهية.

ومن بين أحدث عروضها تجربة الواقع المعزز الجديدة والرائدة، حيث سيتمكن الزوار قريباً من التفاعل مع قبة الوصل عبر هواتفهم المحمولة، لتضيف ساحة الوصل إنجازاً جديداً إلى قائمة إنجازاتها المميزة.

وقال الوليد عثمان، المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية: «تقف ساحة الوصل شاهداً على التميز المعماري والبنية المميزة التي يتردد صداها لدى كل من حظي بشرف تجربتها. ويؤكد دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية التزام إكسبو 2020، ومدينة إكسبو دبي، الابتكار والتميز».

وقالت آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «تستمر مدينة الوصل، بجمع الناس معاً، ويسعدنا أن نشارك تفاصيل تجاربنا الجديدة في الوقت نفسه مع حصول وجهتنا التفاعلية الشهيرة على هذا التقدير المرموق. بدءاً من الواقع المعزز التفاعلي، ومروراً بتكريم المستكشف العربي ابن بطوطة في أحدث تجاربنا الغامرة، إلى إطلاق مقهى مستدامٍ، وعودة مدينة الشتاء وفعاليات حي رمضان، فإن عروضنا المقبلة ستعزز من مكانة مدينتنا مركزاً للإبداع والابتكار والرفاهية».

وأكدت بالهول استمرار مدينة الوصل في جمع الناس معاً، وإطلاق الفعاليات المختلفة التي تتناسب مع الزوار من كل الأعمار، وذلك في مؤتمر صحافي بعنوان «مدينة إكسبو دبي وجهة للإبداع والابتكار والحياة الصحية»، الذي تم من خلاله الكشف عن مجموعة واسعة من الفعاليات المحلية والعالمية. وأعلنت المدينة تقويم فعاليات موسم 2023-2024، الذي سيتم إطلاق أولى فعالياته في شهر أكتوبر الحالي، ويتضمن عدداً من الورش والفعاليات التي ستقام أولاها تزامناً مع «بينالي دبي للخط» بين يومي 21 و28 أكتوبر، وسيشارك فيها كل من فنانة الواقع الافتراضي اليابانية إيمي سيكيجوتشي، والرسام والمصور والنحات الإماراتي مطر بن لاحج، وذلك بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، حيث أشارت بالهول إلى تقديم الفنانة اليابانية أداء إبداعياً عن طريق الرسم في الهواء، وعرض اللوحة في القبة بطريقة مبتكرة، وهو أمر لم يسبق أن تم تنفيذه من قبل، كما سيتم تحويل لوحات وأعمال الفنان مطر بن لاحج إلى قطع فنية متحركة مميزة، حيث تشمل التجربة الفريدة التي تقدمها المدينة لزوارها فعاليات الواقع المعزز التفاعلي والتجارب الغامرة التي تروي قصصاً مميزة كقصة المستكشف العربي ابن بطوطة. وأعلنت المدينة افتتاح مقهى ساحة الوصل الجديد الذي يقع بالقرب من قبة الوصل، ما يمكن الزوار من الاستمتاع بالقهوة والمأكولات المقدمة فيه خلال مشاهدتهم العروض الحية، ويعد المقهى علامة تجارية محلية تقدم المأكولات العربية التي تفتخر بمعايير الاستدامة.

كما تم الإعلان عن تقديم مجموعة من الفعاليات المناسبة لكل أفراد الأسرة كمغامرة موسيقية فنية يومي 27 و28 أكتوبر تحمل عنوان (22.7- درجة «موليكيول») تسلط الضوء على ذوبان الجليد السريع في جزيرة غرينلاند، بينما تستمر فعاليات مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي، وهو الأول من نوعه في المنطقة، وستشهد المدينة في العام المقبل فعاليات «بريك ذا بلوك»، وهو مهرجان للموسيقى والطعام والفنون يحتفي بروح الشباب، والاستضافة الأولى لمهرجان الموسيقى الإلكترونية في الشرق الأوسط (أنتولد)، الذي سيقام في فبراير، حيث دعت آمنة بالهول الجمهور إلى المسارعة في الحصول على التذاكر، مشيرة إلى نفاد الدفعة الأولى من تذاكر هذا الحدث الرائع.

• سيتمكن الزوار قريباً من التفاعل مع قبة الوصل عبر هواتفهم المحمولة، كإنجاز جديد على قائمة إنجازاتها.