الصداع النصفي العيني.. أعراضه وأسبابه وعلاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

الصداع النصفي العيني هو شكل خاص من الصداع النصفي، ويمكن أن يحدث بشكل إضافي للصداع المميز للصداع النصفي أو يحدث بشكل مستقل.

الجمعية الألمانية للصداع النصفي والصداع توضح أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الصداع النصفي العيني غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أن الصداع النصفي العيني يرجع إلى اضطراب الدورة الدموية في القشرة البصرية، وهي المكان، الذي يوجد فيه مركز معالجة المحفزات البصرية.

وهناك تفسير آخر يركز على الأعصاب؛ حيث يشتبه الأطباء بوجود خلل في التثبيط والإثارة في الأعصاب المتصلة بالعصب البصري، وبالتالي فإن الأعصاب لا تنقل المحفزات البصرية بشكل صحيح، وهو ما يتجلى في المعاناة النموذجية للصداع النصفي العيني.

محفزات

وتتمثل المحفزات المؤدية إلى الصداع النصفي العيني في التوتر النفسي وقلة النوم والتقلبات الهرمونية وتقلبات الطقس وبعض المكونات الغذائية وبعض الأدوية والمحفزات الضوئية وشرب الخمر.

أعراض

وتتمثل أعراض الصداع النصفي العيني في رؤية ومضات من الضوء وخطوط متعرجة وقيود على مجال الرؤية والرَمش وازدواج الرؤية، بالإضافة إلى الحساسية للضوء والصداع والغثيان والدوار.

ويمكن مواجهة نوبات الصداع النصفي العيني من خلال تناول المسكنات، بالإضافة إلى الهدوء والجلوس في الظلام مع ممارسة تقنيات الاسترخاء، بالإضافة إلى وضع كمادات باردة على الجبين والعين.

وفي حال ازدياد حدة الأعراض، ينبغي استشارة الطبيب؛ نظرا لأن هذه الأعراض قد تنذر بمرض خطير مثل السكتة الدماغية أو انفصال شبكية العين أو ورم.

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