في ذكرى ميلاده.. قصة حب بليغ حمدي ووردة الجزائرية: حب من أول نظرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مثل هذا اليوم من العام 1931، ولد الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي في حي شبرا بالقاهرة، وبدأت رحلته مع الفن في سن مبكرة، إذ أتقن العزف على العود وهو في عمر التاسعة، وعند وصوله إلى سن الثانية عشر حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى لكنه فشل بسبب صغر سنه.

لكن لم يتوقف بليغ حمدي عن محاولاته، بعد رفضه في الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إذ بدأ دراسة أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، أثناء وجوده في مدرسة شبرا الثانوية، وبعد انتهاء المدرسة التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي «معهد الموسيقى العربية».

وعلى مدار مشواره الفني الطويل، أمتع بليغ حمدي الجميع بأكثر من 200 لحنًا، وتعاون مع كبار المطربين في مصر منهم عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، علي الحجار، هاني شاكر، ميادة الحناوي ووردة، لكن علاقته بالأخيرة كانت مختلفة تماما، إذ عشقها الملحن من أول نظرة.

علاقة حب قوية بين بليغ حمدي ووردة

لكن تبقى علاقته بالفنانة الجزائرية وردة، محور أساسي في حياته، إذ جمعتهما علاقة حب قوية، ولم تكن قصتهما عادية، فقد تميزت بالعمل المشترك والحب المتبادل والعوائق التي تخطياها معا، لتظل ذكراهما خالدة حتى بعد مرور 91 عاما على ميلاد بليغ، الذي مازال اسمه مرتبطا بحب حياته التي كتب بعد فراقها «بودعك».

أغانٍ عديدة قدمها الموسيقار بليغ حمدي للفنانة وردة، ليعبر عن مدى حبه لها، ومنها كلمات: «قد اللي جاي من عمري بحبك.. قد اللي فات من عمري بحبك.. وشوف قد إيه بحبك» كلمات بليغ الذي لحنها في حب وردة لتخرج وتغني العيون السود.

وكان أول لقاء يجمع بين الموسيقار بليغ حمدي ووردة الجزائرية في منزل الموسيقار الراحل محمد فوزي في بداية الستينات، حيث اتفقا أن يلحن لها أغنية «يا نخلتين في العلالي» من فيلم «ألمظ وعبده الحامولي»، وعندما ذهب لتحفيظها اللحن بحضور الإعلامي الراحل وجدي الحكيم بدأ حبهما.

الأغاني الوطنية التي قدمها بليغ حمدي

أغاني وطنية عديدة قدمها الموسيقار الكبير بيلغ حمدى، حيث في عام 1967 قدم لحن أغنية «عدى النهار» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وكلمات عبد الرحمن الأبنودي، وأغنية «الفدائي» التي غناها العندليب، وكتب كلماتها الشاعر محمد حمزة وشارك بعدها بعام بأغنية «البندقية» لعبد الحليم حافظ، وكلمات محسن الخياط، ثم قدم في عام 1970 أغنية «يا حبيبتي يا مصر» التي غنتها الفنانة شادية من كلمات الشاعر محمد حمزة.