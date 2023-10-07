الامارات | فنانة عربية تخطىء في أداء النشيد الوطني لبلادها وتقول: "كلنا خطاؤون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تعرضها لوابل من ردود الفعل السلبية بسبب تغيير كلمات النشيد الوطني العراقي خلال انطلاقة “مهرجان العراق الدولي”، قررت الفنانة العراقية شذى حسون التحدث علناً.

وكشفت حسون بأنها تعرضت لضغوط وإرهاق هائلين، بسبب المجهودات المضنية التي بذلتها خلال الأشهر الأربعة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت أنها لم تتمكن خلال الأسبوع الماضي من الحفاظ على جدول منتظم للنوم أو الأكل، مما أدى إلى حالة من الإرهاق أدت لوقوعها في ذلك الخطأ.

وأضافت أن أولويتها القصوى كانت هي رفع سمعة أمتها، وقد خلق هذا الهدف عبئًا ثقيلًا من التوتر والخوف والقلق والضجر والارتباك. وذكرت كذلك أنه في نهاية المطاف، “كلنا خطاؤون".

وكانت حسون التي ترأس المهرجان بنسخته الأولى قالت خلال غنائها « هل أراك ناعماً منعماً وسالماً مكرماً » بدلاً من « سالماً منعَّماً وغانماً مكرَّماً »، في النشيد العراقي الذي كتبه الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان ولحّنه الموسيقار اللبناني محمد فليفل عام 1934.

وبدا أن الفنانة العراقية لم تتدرب بالشكل الكافي على النشيد الوطني، بل اعتمدت على ذاكرتها التي خذلتها أثناء الأداء. وحينما كررت أخطاءها، حاولت تصحيح الموقف المحرج من خلال التوجه إلى الجمهور والطلب منهم الانضمام إلى غناء الكلمات المفقودة التي يبدو أنها نسيتها.