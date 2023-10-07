باحثون أمريكيون يطورون أسلوبا جديدا لعلاج التليف الرئوي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

التليف الرئوي هو حالة طبية تتميز بتندب الرئتين، مما يجعل من الصعب على الرئتين تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

يمكن أن يكون التليف الرئوي ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التعرض للمواد الكيميائية أو الغبار أو الدخان، أو بعض الحالات الطبية، مثل التهاب الرئة الخلالي.

لا يوجد علاج حالي للتليف الرئوي، ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في إبطاء تطور الحالة وتخفيف الأعراض.

في دراسة جديدة نُشرت في الدورية العلمية "Microcirculation"، توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أسلوب علمي جديد لعلاج مرضى التليف الرئوي عن طريق استزراع أوعية دموية من أنسجة الرئة داخل المعامل الطبية.

وتشير دراسات إحصائية إلى أن 45% من الوفيات في الولايات المتحدة تنجم عن أمراض ذات صلة بالتليفات في أنسجة الجسم. ومن المعروف أن التليف الرئوي يؤثر على التنفس، وقد يصاب به المريض دون أسباب محددة.

وتوصل الفريق البحثي من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة فيرجينيا الأمريكية إلى الأسلوب العلاجي الجديد اعتمادا على نماذج حوسبية بشأن كيفية تفاعل الأوعية الدموية داخل الأنسجة المصابة بالتليف داخل الرئة، مع التركيز على وظيفة فيسيولوجية تعرف باسم "تولد الأوعية"، ويقصد بها قدرة الأنسجة على إصلاح نفسها بعد التعرض لإصابة معينة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Microcirculation"، نجح الفريق البحثي في استزراع أنسجة رئوية داخل المختبر اعتمادا على بعض المركبات الكميائية النشطة التي تحفز نمو الأوعية الدموية الرئوية.

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة لاكيشيا تايت قولها إن الهدف الأساسي في هذه الدراسة هو فهم الآليات الحيوية والكيميائية التي تتعرض لها الأوعية الدموية في الرئة أثناء عملية التليف.

وأضافت: "لقد استخدمنا تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل سبر أغوار الجينات والبروتينات التي يمكن استهدافها بالأدوية الجديدة المتخصصة في علاج التليف الرئوي.

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