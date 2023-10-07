الامارات | نائبة مصرية تقترح الغاء كليات الحقوق والتجارة والهندسة والصيدلة والإعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خضم التحولات الكبيرة التي يشهدها عصر الذكاء الاصطناعي وتقدم التكنولوجيا، فوجىء المصريون باقتراح نيابي بإعادة النظر في بعض الكليات التقليدية في التعليم العالي في مصر.

وقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، اقتراحًا لرئيس المجلس يهدف إلى إعادة النظر في عملية القبول في 6 كليات تقليدية، وهي: الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.

وجاء اقتراح آمال عبد الحميد استجابة لاحتياجات سوق العمل المتغيرة بسرعة وتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف التقليدية.

وأشارت إلى أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف التقليدية في مصر في غضون السنوات الخمس المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح يشكل جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين التعليم العالي وتوجيه الطلاب نحو التخصصات التي تلبي متطلبات العصر الحديث وتعزز فرص العمل والابتكار في مصر.