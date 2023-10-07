الامارات | اضطرت لتغيير اسمها بسبب تحديث آيفون الأخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطرت امرأة ايرلندية لتغيير اسمها الذي يتطابق مع نداء المساعد الشخصي لنظام (آي أو أس) الخاص بتلفونات آيفون، بعدما تسبب لها بإزعاجات كثيرة ولا سيما بعد تحديثاته الأخيرة.

وقالت المدربة البدنية الشخصية واسمها سيري برايس، أن معاناتها لم تكن جديدة، ولكن زبائنها وأصدقائها تعودوا مناداتها دون اللازمة التي توقظ المساعد الشخصي الذكي والمتمثلة ب "هاي سيري" للغة الإنكليزية (يا سيري باللغة العربية )، وذلك بعدما انتبهوا إلى الإزعاج الذي يتسبب به مناداتها في صالة مليئة بالمتدربين، الذين تومض تلفوناتهم جميعا أثناء التدريب وتسأل "كيف يمكنني المساعدة".

ولكن مع نظام التشغيل iOS 17 الجديد الذي تخلى عن الحاجة لاستهلال النداء ب"هاي" أو يا" فإن المساعد الذكي "سيري" بات يتأهب للاستجابة بمجرد سماع اسمها دون مقدمات، الأمر ذي جرد المدربة الشخصية سيري برايس من دفاعاتها فاضطرت إلى تغيير اسمها.

وكانت شركة آبل أضافت اللازمة الاستهلالية "هاي" إلى المساعد الشخصي سيري مع نظام التشغيل iOS 8 في عام 2014، ووفقًا لصحيفة The Sun البريطانية.

وشرحت برايس وضعها قائلة : "أنا أعمل في صالة الألعاب الرياضية مع الكثير من الناس، لذلك تعلم الجميع بسرعة كبيرة ألا يقولوا "مرحبًا (هاي) " عندما يحيونني وإلا سيكون هناك الكثير من الوميض (في الأجهزة). لقد كان الأمر مزعجًا ولكن يمكن التحكم فيه."

ولكن مع التغيير الجديد تضيف يمكن استدعاء المساعد الصوتي بمجرد نطق اسم سيري مشيرة أنه "الآن لا يستطيع الناس حتى أن يقولوا اسمي. أنا غاضبة تمامًا من الأمر."

وأضافت: "لقد حصل صديقي على التحديث الجديد في أحد الأيام، ولاحظ أنه سينشط هاتفه في كل مرة يتحدث معي فيها".

وتابعت: "كان على زملائي في العمل الجلوس والتفكير في حل بديل، لأن هواتف الناس كانت تومض دون توقف".

وكان الحل الذي توصلت إليه هو أن يدعوها الناس بـ "Siz" بدلاً من ذلك مقللة من احتمالات الإزعاج في النادي وبين أصدقائها، متمنية أن يتعود الناس الاسم الجديد سريعا.

وتقول شركة آبل أنها اخترعت اسم Siri كاختصار لمصطلح "Speech Interpretation and Recognition Interface".