4 أبراج فلكية يعاني أصحابها من القلق.. «شوف أنت منهم ولا لأ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من أن القلق هو شعور طبيعي لدى كل البشر، يشعرون به عند مرورهم بموقف صعب يستدعي القلق الخوف، إلا أن هناك من يشعرون بالقلق في أغلب المواقف ولا يستطيعون السيطرة على هذه الأحاسيس.

أبراج فلكية تعاني من القلق من أبسط الأشياء

وبحسب ما ورد في موقع «stylecaster» فهناك 4 أبراج فلكية يعاني مواليدها من القلق باستمرار وعند مرورهم في أبسط المواقف، ما يسبب لهم مشاكل كثيرة في حياتهم ويعيقهم عن التصرف الصحيح فيها.

مواليد برج الحوت

ويأتي الحوت في مقدمة الأبراج الفلكية التي يشعر مواليدها بالقلق المزعج في أمور لا تتطلب أو تستدعي القلق أو الخوف من الأساس؛ وذلك لأنهم من الأشخاص ذوي المشاعر المرهفة التي من السهل التأثير عليها، وقد يحدث فى بعض الحالات أن يبكي متأثرًا بما حدث في مواقف قد تبدو بسيطة للآخرين، وقد يشكك نفسه في قدراته، لذلك يبحث عن الهدوء الاسترخاء دائما بعيدا عن الضجيج والقلق والتوتر.

مواليد برج السرطان

ولأن السرطان هو برج مائي مثل الحوت، فهو يعتبر من الأبراج الفلكية الأخرى التي يشعر مواليدها بالقلق من أبسط المواقف؛ إذ أنه حساس جدا ويتأثر في أي موقف سواء كان شجار خفيف مع الآخرين أو موقفا كبيرا، ولذلك فإن العصبية الشديدة والتوتر والقلق لمواليد برج السرطان قد تدفعهم للانفجار والغضب الشديد، فمن الأفضل المحاولة على التعامل معهم بهدوء.

مواليد برج العذراء

من الأبراج الفلكية الأخرى التي يعتبر القلق ضمن أكبر مشاكلها في الحياة هو برج العذراء، لأنه يميل بطبعه إلى التنظيم والترتيب والهدوء في كل شيء، لذا بمجرد شعوره بأن الأمر ليس على ما يرام تنتابه مشاعر قلق وتوتر شديدة.

مواليد برج الميزان

كما يعتبر الميزان من الأبراج الفلكية التي يشعر مواليدها بالقلق الشديد من أبسط المواقف، ورغم ذلك، فهو يتغير على حسب حالته المزاجية، وقد يكون في بعض الأحيان اجتماعيا من الدرجة الأولى وفى أيام أخرى قد يختبئ في غرفته لا يريد أن يخرج منها، مع الشعور بالرهبة من أي أمر تافه يمر به.