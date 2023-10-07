الطريقة الصحيحة لتجميد الخبز في الفريزر.. «هيقعد فترة أطول»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلجأ ربات البيوت غالبا إلى شراء الخبز بكميات كبيرة مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر وتجميده في الفريزر، لأن ذلك طريقة سهلة تساعد في الحفاظ عليه لفترة أطول، إلا إن البعض قد يلاحظ تعفنه، لذا تستعرض «هن» الطريقة الصحيحة لتجميد الخبز في الفريزر وليبقى لأطول فترة ممكنة.

الطريقة الصحيحة لتجميد الخبز في الفريزر

بحسب موقع «food network» يمكن تجميد الخبز بسهولة داخل الفريزر لضمان بقاءه طازجًا لفترة أطول، لأن الخبز لديه قابلة كبيرة للتجيمد، لتكن النتيجة النهائية مدهشة إلى حد كبير، إلا إن الأمر يتطلب إتمام هذا الأمر بطريقة صحيحة، حتى لا يفقد جودته، إذا كنت تخطط لاستخدام الخبز الذي اشتريته من المتجر، في غضون شهر أو نحو ذلك لذا نتعرف على الطريقة الأمثل فيما يلي:

- احتفظ به في عبوته الأصلية ثم ضعه في الثلاجة.

- إذا كنت تتعامل مع الخبز محلي الصنع، فما عليك سوى لفه بإحكام في غلاف بلاستيكي أو ورق قصدير قبل تخزينه لبضعة أسابيع (تأكد من أنه بارد تمامًا قبل تغليفه).

- لف الرغيف بإحكام في غلاف بلاستيكي، ثم لفه مرة أخرى بورق الألمنيوم أو ورق التجميد.

ليست هناك حاجة لإذابة الخبز المجمد إذا كنت تخطط لتحميصه، فما عليك سوى وضع شريحة مباشرة في محمصة الخبز أو فرن محمصة الخبز، ما عليك سوى نقل الخبز إلى الثلاجة في الليلة السابقة للتخطيط لاستخدامه، يجب أن يتم إذابته ويكون جاهزًا للاستخدام في الصباح.

ومن جانبه أشار دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن»، إلى المدة المسموح بها لتخزين الخبز في الفريزر،إنه لا يفضل وضغ الخبز في الفريزر لفترة طويلة، ويفضل تناوله طازجا أول بأول فتلك هي الطريقة الصحية لتناول كل الاكل بما فيها الخبز، ولكن إذا اضطرت ربة المنزل إلى شراء الخبز وتخزينه فيمكن أن تضعه في الفريزر لمدة محددة فقط، ولكن الأصل يفضل عدم وضعه في الفريزر نهائيا.

المدة المحددة لتجميد الخبز في الفريزر

تعتبر المدة الصحيحة لتخزين الخبز في الفريز في 3 أيام فقط، ويفضل وضعه في الأكياس المخصصة للفريزر، وليست أكياس بلاستيكية عادية، ولا يفضل وضعه في الثلاجة على الإطلاق، أما الطريقة المثلى لتخزين الخبز هي بوضعها في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم واحد.