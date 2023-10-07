ماذا يحدث لجسمك لو توقفت عن تناول الخبز؟

القاهرة - سمر حسين - ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز؟ سؤال يسأله دائما المقبلون على «الدايت» أو من يتبعون نظاما غذائيا للتخسيس، ويظنون أنه إذا توقفت عن تناول الخبر ستصاب بعدة أمراض، الأمر الذي ردت عليه الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية.

تقليل تناول الخبز

ونصحت «شعير»، بضرورة تقليل الخبز وعدم المنع تمامًا لأنه مصدر هام لطاقة الجسم.

وأضافت أنه من المخاطر التي يسببها وقفت تناول الخبز فقدان الجسم للوزن بشكل سريع ومبالغ به، إذ يكون ملحوظا في البداية، حيث يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء بمجرد منع تناول الخبز، وذلك لأن كل جرام من الكربوهيدرات يخزن من 3-4 أضعاف وزنه في الماء.

مخاطر توقف تناول الخبز

ولفتت «شعير» إلى من المخاطر أيضا إمكانية التعرض لهبوط في الدورة الدموية، بالإضافة إلى التأثير على هرمونات الشبع والجوع، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

وأجابت أيضا عدة مواقع عالمية على هذا السؤال ومن بينهم موقع «healthcentral»، والذي قال إن بعض من يتوقفون عن تناول الخبز قد يشعرون بطاقة في بعض الأحيان وفقدان ملحوظ في الوزن ولكن عندما يجيدون بدائل للخبز.