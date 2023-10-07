تفاصيل حفل زفاف تامر عاشور والإعلامية نانسي نور.. عدد محدود من الضيوف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد النجم تامر عاشور للاحتفال بزفافه الأسبوع المقبل، ويفرض سرية تامة على تجهيزات الحفل بناء على رغبة العروسية، خوفا من توافد الجماهير على الحفل.

زفاف تامر عاشور

ومن المقرر، أن يكون الزفاف بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، ويعكف العروسان حاليًا على متابعة تجهيزات الحفل.

وقام العروسان بدعوة عدد محدود من الضيوف، ليكون الزفاف قاصرا على المقربين فقط، وتم توجيه الدعوة لعدد من المطربين أصدقاء تامر عاشور، ومن بينهم أحمد سعد ومحمد حماقي.

تامر عاشور وحفله بالإسكندرية

يذكر أن تامر عاشور، قدم مؤخرًا حفلا ناجحًا في الإسكندرية، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، وقدم تامر خلاله عدد كبير من أغانيه التي يحبها الجمهور.

وكتب تامر عاشور بعد انتهاء الحفل عبر الإنستجرام: «إمبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدا بالجمهور العظيم اللي بحبه جدا وبحب أشوفه وفرحان بهم.. بتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة.. بشكر شركة التنظيم على التعب والمجهود الرائع.. شكرا شركة الإضاءة وشركة الصوت.. وشكرا لتيم التصوير اللي كانوا معانا.. وكل الشكر لفرقتي الموسيقية».