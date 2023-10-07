الامارات | أول شخص باكستاني يصعد إلى الفضاء.. امرأة سافرت إلى القطبين وهبطت بالمظلة فوق إيفرست

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت باكستانية في مهمة فضائية قامت بها «فيرجن غالاكتيك»، لتصبح بذلك أول شخص من باكستان يزور الفضاء، في حين تشكّل هذه المهمة خامس رحلة ناجحة لشركة السياحة الفضائية خلال خمسة أشهر.

وأشارت «فيرجن غالاكتيك» إلى أنّ نميرة سليم هي «أول شخص باكستاني يزور الفضاء».

وكانت سليم التي سبق أن سافرت إلى القطبين الجنوبي والشمالي وهبطت بالمظلة فوق جبل إيفرست، من بين أوائل الزبائن الذين اشتروا تذكرة من «فيرجن غالاكتيك» التي أسسها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.

وقالت لـ«وكالة فرانس برس» سابقاً «يعجبني جداً لقبي كأول رائدة فضاء باكستانية»، مضيفةً «عندما كنت طفلة، كنت أرغب بزيارة الفضاء».

ومن بين المشاركين في الرحلة أيضاً الأميركي رون روسانو والبريطاني تريفور بيتي.

ولا تستخدم «فيرجن غالاكتيك» صاروخاً كلاسيكياً ينطلق من الأرض كما تنطلق الصواريخ في العادة، بل طائرة حاملة عملاقة أقلعت من قاعدة «سبايس بورت أميركا» في صحراء ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وبمجرد وصولها إلى علوّ 13 كيلومتراً تقريباً، تطلق الطائرة مركبة تمثّل طائرة صاروخية تشبه الطائرات الخاصة الكبيرة. ثم تُشعل هذه الطائرة الصاروخية محرّكها وتنطلق صعوداً لتصل إلى ارتفاع 86 كيلومتراً، في حين يكون ركابها لدقائق في حالة انعدام توازن.

ثم تعاود المركبة النزول قبل أن تهبط بعد نحو ساعة من إقلاعها.

ورافق ركاب هذه المهمة التي أُطلق عليها «غالاكتيك 04»، طيّاران وموظفة من الشركة هي بيث موزس. وكان في الطائرة التي حملت المركبة طياران أيضاً.