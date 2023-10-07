أضرار القهوة على الريق.. قد تصيبك بـ10 أمراض وآلام لا تتوقف

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول كوب من القهوة على الريق، يعتبر عادة صباحية عند الكثير من الأشخاص، كونها تجعلهم يتمتعون بنشاط وتعينهم على التعامل خلال يومهم بأريحية، خاصةً عند الرجال الذين يحتسونها قبل الذهاب للعمل، كما تفضل الفيتات تناولها بنكهات مختلفة، بجانب قطع من الكيك والحلوى، حتى تستطيع القيام بالأعمال المختلفة وأداء المهام على أكمل وجه، لكن ربما يجهل البعض أضرار القهوة على الريق.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أضرار القهوة على الريق، وفق موقع«هيلث لاين» الطبي.

أضرار تناول القهوة على الريق

- يحدث مشاكل في الجهاز الهضمي

- يعمل على تقليل التأثيرات التحفيزية للكافيين.

-يؤثر تناول القهوة على الريق على إيقاعات الساعة البيولوجية.

- يمكن أن يؤثر لمشاكل صحية خاصةً على الحوامل

- يسبب في أزمات قلبية مفاجئة.

- يمكن أن يؤدي إلى زيادة التهابات جدار المعدة.

- الاصابة بقرح المعدة.

- مضرة إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في القولون العصبي.

أضرار القهوة على الريق

وتحدثت الدكتورة مروة محمود، أخصائية التغذية لـ«هُن»، عن أضرار القهوة على الريق، قائلةً: «يمكن أن تؤدي إلى زيادة ضربات القلب، بخلاف الشعور بالإرهاق الشديد، كما إنها تؤدي إلى جفاف الجسم، بالإضافة لأن تناول الكافيين في الصباح يمكن أن يقلل من حساسية الأنسولين».

اضطرابات في الهرمونات.. ومشاكل في البشرة

وتابعت أخصائية التغذية خلال الحديث عن أضرار تناول القهوة على الريق، مضيفةً: «يمكن أن تؤدي إلى كثرة الغازات مع الاصابة بارتجاع المريء، أو الغثيان وعسر الهضم، أو تلف بطانة المعدة، بخلاف المشاكل التي تظهر على البشرة خاصة عند الفتيات إذ تؤدي لظهور حب الشباب وحدوث اضطرابات بالهرمونات، مع عدم انتظام الدورة الشهرية، كما تسبب آلامًا في القدم، ويمكن أن تتسبب في زيادة الوزن عند البعض نتيجة الإفراط والإسراف في تناولها».