ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت العسل بالليمون على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعتبر العسل والليمون من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد الصحية، وقد يساعد تعزيز الصحة العامة وتحسين صحة الجهاز الهضمي والمناعة.

وفيما يلي نرصد لكم فوائد وأضرار الإفراط في تناول العسل بالليمون على الريق، وفق ما كشفت أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

الفوائد:

يحتوي على فيتامين سي المفيد للبشرة.

مليء بمضادات الأكسدة.

يعتبر مشروب ديتوكس ينقي الجسم من السموم.

أضرار الإفراط:

التهابات المعدة

الإصابة بالقرح.

مدر جيد للبول، ولكن يفقد الجسم كمية كبيرة من الصوديوم المفيد للجسم.

نصحت شيماء بالابتعاد عن تناوله يوميا، ومن الأفضل كل يومين أو أسبوعيا على الريق.

لكن في خلال اليوم بين الوجبات يمكن تناوله مرة يوميا.

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