بعد فوزها بجائزة نوبل للسلام 2023.. من هي نرجس محمدي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لـ«نرجس محمدي» لنضالها في قضايا النساء في إيران، وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.

معلومات عن نرجس المحمدي

نتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير معلومات عن نرجس محمدي التي حصلت على جائزة نوبل للسلام، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن».

نرجس محمدي ناشطة أمضت حياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران

تبلغ من العمر 51 عاما

لديها حملة ضد عقوبة الإعدام والحبس الانفرادي

كانت نرجس محمدي نائب رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران

حصلت على جائزة أندريه ساخاروف لعام 2018

تخرجت من كلية الهندسة

فازت بجائزة نوبل للسلام لنضالها ضد اضطهاد النساء وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.

وبكلمات حماسية وصفت بيريت رايس أندرسن رئيسة لجنة نوبل النرويجية قائلة إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما على معركتها ضد قمع النساء في إيران، وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع.

قيمة جائزة نوبل

يحصل الفائزون بجائزة نوبل على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر، حيث تبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار) وفقا لما ذكر في قناة «العربية».