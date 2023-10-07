خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي، اليوم، السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق الانتصار الأول في البطولة المصري، في ظل التعادل في أول جولتين أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، والمقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وسيتم إذاعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويسعى فريق البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة، في ظل البداية السيئة للفريق والخسارة في أول مباراتين أمام طلائع الحيش وبيراميدز.

وفي هذا الصدد نستعرض توقعات الأبراج في مواجهة الزمالك والبنك الأهلي، وفقا لما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

وتوقع "صبحي" أن تكون طاقة لاعبي الزمالك في المبارة غير مستقرة بعض الشئ، بينما سيلعب فريق البنك الاهلي بتوازن وحذر ويستغل توتر وتخبط لاعبي الفريق الأبيض.

وأضاف: "ثم يحدث توازن لدي لاعبي فريق الزمالك ويستعيد السيطرة ولكن قد تحدث أخطاء تحكمية أو خداع من لاعبي فريق البنك الأهلي".

وعن نتيجة المباراة، توقع صبحي: "النتيجة المتوقعة فوز الزمالك أو تعادل الفريقين".

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