بعد انتشارها في باريس.. كيف تعرف أن سريرك خال من البق ونصائح للتعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

انتشرت حشرة البق في شوارع باريس إلى حد بعيد، ما تسبب في إثارة الجدل، حيث تخلص أشخاص كثيرون من أثاث منزلهم لعدم القدرة في السيطرة عليه.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على نصائح للتعامل معه، وكيفية معرفة أن سريرك خال من البق، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Sleepfoundation.

ما هي بق الفراش؟

هي عبارة عن حشرة باللون البني المحمر، تتغذى على دماء البشر والحيوانات، وبالرغم من انتشاره في باريس إلا أن البق من المشكلات الشائعة في جميع أنحاء العالم، ولسوء الحظ أن حشرة البق يمكنها البقاء على قيد الحياة لأشهر دون تناول الأطعمة، وتنتشر بسهولة في المنزل.

كيف يؤثر بق الفراش على صحتك

لم يتم معرفة إذا كان البق ينقل الأمراض إلى البشر، ولكن لدغاته قد تكون مزعجة، قد تتمثل في علامات حمراء صغيرة على الجلد، كما يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية تجاه اللدغات أو يعانون التهابات جلدية، لذا إذا كنت تشعر بعدم الارتياح الشديد أو تعتقد أنك تعاني عدوى أو رد فعل تحسسي، عليك التواصل مع الطبيب.

كيفية معرفة إذا كان لديك بق الفراش

في حين أن لدغات الحكة غالبًا ما تكون أول دليل على دخول بق الفراش إلى منزلك، فمن المهم البحث عن علامات أخرى، حيث يمكن أن تأتي اللدغات أيضًا من حشرات أخرى مثل البعوض، لذا هناك عدة علامات يمكن أن تساعدك على اكتشافه.

بق الفراش الحي: رؤية بق الفراش في منزلك هي إحدى العلامات الواضحة، كما يمكن أن يظهر بق الفراش الصغير باللون الأبيض أو الشفاف، بينما يظهر بق الفراش الكبير باللون البني المحمر، كما يمكن أن يتم البحث عنه المرتبة وفي شقوق هيكل السرير والألواح الأمامية من خلال استخدام مصباح يدوي، وإن صغر حجمه يساعد على الدخول بسهولة من خلال الفتحات الصغيرة ويختبئ في أماكن سرية.

أغلفة القوقعة : وهو عبارة عن الجلد الذي يتساقط من بق الفراش هو مؤشر آخر على الإصابة، لذا لا بد من البحث عن الأغطية الشفافة المجوفة على طول طبقات المرتبة أو في زوايا الأثاث.

البيض: على الرغم من أن البيض أصغر بكثير وأصعب في اكتشافه من بق الفراش، إلا أن هذه الأشكال البيضاوية البيضاء تشير إلى وجود البق.

علامات البراز أو الدم: في حالة ظهور بقع داكنة على السرير أو الملائة، تكون من العلامات على وجود بق في فراشك، وعند اكتشاف بقايا دم فقد تكون هذه علامة على سحق بق الفراش.

الرائحة: في بعض الأحيان تصاحب رائحة عفنة غزو بق الفراش الكبير، لذا إذا لاحظت رائحة غير عادية ولكنك لم تلاحظ أي علامات أخرى، فتحقق من وجود علامات أخرى لبق الفراش في الغرفة.

اللدغات: إذا كنت تستيقظ باستمرار مع وجود علامات حمراء صغيرة تسبب الحكة على جسمك، لذا يجب التأكد من فحص الفراش بدقة بحثًا عن علامات أخرى لبق الفراش.

طرق التخلص من البق

1- من الطرق الفعالة التواصل مع الشركات المخصصة لإبادة الحشرات، حيث يقومون بفحص المنزل جيدًا، مع استخدام مواد كيميائية التي تتخلص من المشكلة سريعًا.

2- التنظيف بالبخار يعتبر فعالاً في التخلص منه، وذلك لأن الحرارة العالية الناتجة عن البخار، لذا يجب توجيه البخار على الأسطح جميعها التي تعتقد أن البق مختبأ بها، ويمكن استخدام مكواة بخارية.

3- استخدام المكنسة الكهربائية، عادة ما يتم تنظيف الأماكن التي تعتقد أنها تحمل البق، ويجب أن تكون قوة شفط المكنسة عالية حتى تتمكن من سحبهم، وفور الانتهاء يجب التخلص من كيس المكنسة خارج المنزل.

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