داخل منزلها.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعرضت امرأة أسترالية إلى صدمة بعدما عثرت على ثعبان في المرحاض ملتفا حول حامل "مناديل الحمام" الخاصة به.

كان وجود الزاحف بمثابة صدمة للمرأة، التي تعيش في مدينة صن شاين كوست، لتتصل على الفور بصائد الثعابين، لوك هنتلي، وفقا لموقع couriermail.

وقال لوك: "المرأة أوضحت أنها استحممت بالفعل، ووضعت مكياجها، واتبعت روتينها المسائي المعتاد ثم نظرت إلى الأسفل وأدركت أن هناك ثعبانًا ملتفًا على ورق التواليت".

وأضاف: "لم يسبق لي أن رأيت ثعبان على لفافة المرحاض، لقد كان لدي ثعابين خلف المرحاض وجميع أنواع الأماكن العشوائية في الحمام ولكن لم يكن لدي قط على لفافة المرحاض".

وتابع صائد الثعابين، أن السيدة كانت متوترة في البداية، كاشفا أن الثعبان شق طريقه عبر ثقب في الأرض ناجم عن تجديدات في المنزل.

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