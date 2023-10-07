ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الشاي لمدة شهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشاي من المشروبات الساخنة التي يفضل كثير من الأشخاص تناولها، وعلى الرغم من ذلك كشف الدكتور الهندي ريتشا أناند أخصائي التغذية إن التوقف عن هذا المشروب لمدة شهر يمكن أن يؤدي إلى حدوث تغيرات إيجابية في جسم الإنسان.

الفوائد:

التوقف عن الشاي لمدة شهر يؤدي إلى تقليل تناول الكافيين، وتحسين جودة النوم، وتقليل القلق.

بالإضافة إلى ذلك عندما يتم استهلاك الشاي بكميات كبيرة، يمكن أن يكون له تأثيرات مدرة للبول خفيفة، لذا فإن الإقلاع عنه يساعد في تحسين مشاكل الجفاف.

وقال الدكتور كمال باليا، أخصائي التغذية الهندي، إن التوقف عن الشاي يقلل من الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي تعزيز الصحة والوقاية من أمراض الجهاز الهضمي وبعض أشكال السرطان، وفقا لصحيفة "indianexpress".

السلبيات:

بالنسبة لبعض الأفراد، فإن تناول الشاي يمنحهم الراحة والاسترخاء، لذلك، قد يؤدي الإقلاع عنه إلى تغيرات نفسية مثل فقدان الراحة والرضا.

لذا إذا كنت تشرب الشاي بانتظام وتوقفت عن تناوله، فسوف تواجه بعض الانسحاب من الكافيين حيث تختلف شدته ومدته من شخص لآخر.

وتشمل الأعراض النموذجية التعب، وضباب الدماغ، وعدم التركيز، والنعاس، والصداع، وهذا يستمر عادة لبضعة أيام حتى يتأقلم الجسم مع مستويات الكافيين المنخفضة.

بدائل الشاي:

إذا كنت ترغب في الابتعاد عن الشاي فيمكنك استبداله بالأعشاب أو عصائر الفاكهة أو الماء الساخن بالليمون أو العسل.

وتوفر الأعشاب مثل البابونج أو النعناع خيارات خالية من الكافيين مع نكهات فريدة وفوائد صحية محتملة، ويمكن لعصائر الفاكهة، وخاصة تلك الخالية من الكافيين بشكل طبيعي مثل التفاح أو التوت البري، أن توفر مشروبا باردا منعشا.

ومع ذلك، يجب على بعض الأفراد توخي الحذر أو تجنب شرب الشاي بسبب آثاره الضارة المحتملة.

وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من معدة حساسة أو ارتجاع حمضي من أعراض أسوأ بسبب الكافيين والعفص الموجود في الشاي.

ويجب على النساء الحوامل أو المرضعات التخفيف من تناول الكافيين لأن الاستهلاك المفرط يؤثر على نمو الجنين أو ينتقل إلى الرضع عن طريق حليب الثدي.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد توخي الحذر لأن العفص الموجود في الشاي يعيق امتصاص الحديد، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة مثل اضطرابات القلق أو عدم انتظام ضربات القلب، مراقبة تناولهم للكافيين.

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