سيدة أمريكية تُفصل من عملها بسبب سلوكها على متن قطار.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، لسيدة أمريكية الجنسية وهي توبخ مجموعة من السائحين الألمان الموجودين على متن قطار متجه إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت المرأة وهي تصرخ في وجه السائحين، قائلة: "أخرجوا من بلادنا، اللعنة عليكم"، وتابعت الصراخ والسب للسائحين، حتى انفعل عليها أحدهم وقام ليقف في مواجهتها، وتدخل مجموعة من الركاب لإنهاء المشاجرة.

وأتضح أن السيدة تدعى بريانا بينيكس، وتبلغ من العمر 30 عاما، وتعمل بشركة Capital RX الأمريكية، والتي أصدرت بيانا عقب انتشار الفيديو، وقررت فصل بريانا من وظيفتها لما صدر منها من سلوك عنصري، وفقا لما جاء بصحيفة "نيويورك بوست".

وقال المتحدث باسم شركة Capital RX في البيان: "شركتنا لديها سياسة عدم التسامح ضد السلوك العنصري، وبعد مراجعة الواقعة، قررنا فصل الموظفة نهائيا، وأن أفعالها لا تمثل الشركة، ونحن نقدم اعتذارنا لأولئك الذين تعرضوا للأذى".

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