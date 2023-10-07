في ذكرى ميلادها.. ما هو المرض المتسبب في وفاة الفنانة نعيمة عاكف؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتمايل كالفراشة، وترقص على الألحان العذبة، على خشبة المسرح وأمام عدسات كاميرات السينما، رصيدها الفني ربما لم يتجاوز 23 عملا، لكنها استطاعت في فترة وجيزة الاستحواذ على القلوب، وتربعت على العرش، لتكن الفنانة نعيمة عاكف، واحدة من أكثر الفنانات التي اشتهرن بفن الرقص والغناء والتمثيل والمونولوج.

ويصادف اليوم 7 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة عاكف، التي تزوجت مرتين ورُزقت بطفل واحد، حيث تمكن منها المرض وأنهى حياتها، لكن تبقى مسيرتها المهنية حاضرة في القلوب، حيث اكتشفت إصابتها بالسرطان، وصارعته 3 سنوات، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد معاناة مع المرض اللعين.

توفيت الفنانة نعيمة عاكف عام 1966، بعد معاناة من نزيف في المعدة، وتم نقلها للمستشفى، الذي ظلت به لأشهر وبعدما تماثلت الشفاء واستعادت صحتها، تدهورت حالتها مرة أخرى، لتترك آلم وحزن في قلوب محبيها وأسرتها، وجمهورها.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مرض الفنانة نعيمة عاكف، التي توفيت بعد معاناة من نزيف في المعدة نتيجة الاصابة بالسرطان، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

أعراض سرطان المعدة

صعوبة البلع

ألم البطن

الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

عُسر الهضم

الغثيان

قيء

فقدان الوزن دون محاولة لذلك

الشعور بالتعب الشديد

براز أسود اللون

الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام

عدم الشعور بالجوع في الوقت المتوقع أن تجوع فيه

حرقة المعدة

أسباب الاصابة بسرطان المعدة

-الإصابة بارتجاع المريء

- اتباع نظام غذائي يعتمد على الكثير من الأطعمة المملحة والمدخنة.

- اتباع نظام غذائي به نِسب قليلة من الفاكهة والخضراوات.

- إصابة المعدة بعدوى البكتيريا الملوية.

- التهاب بطانة المعدة وتهيُجها.

-التدخين.

- وجود تاريخ مرضي للعائلة مع الإصابة بسرطان المعدة.