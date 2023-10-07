أول تعليق من الإعلامية آلاء عبد العزيز بعد ارتداء الحجاب: «حاسة براحة كبيرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالة مميزة، فاجأت الإعلامية ومقدمة البرامج آلاء عبد العزيز جمهورها بعد ارتداء الحجاب أثناء أداء مناسك العمرة بالسعودية، إذ نشرت صور لها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: «قررت أكمل حياتي بالحجاب الذي يرضي الله».

الشعور بالرضا والسعادة

حالة من الرضا والسعادة تعيشها مقدمة البرامج بعد ارتدائها الحجاب، كما قالت في حديثها لـ«الوطن»، موضحة: «لما ارتديت الحجاب بقيت حاسة براحة نفسية كبيرة، وحاسة بستر ونعمة ربنا عليا».

وأضافت: «أول ماروحت العمرة دموعي موقفتش من الفرحة وكل يوم بشكر ربنا إنه اختارلي، وصليت استخارة قبل الحجاب والحمد لله ربنا كرمني»، مؤكدة رغبتها في الاستمرار في تلك الخطوة الجديدة: «رزقي على الله، دعواتكم لي بالثبات».

أداء مناسك العمر

وكانت الإعلامية آلاء كتبت للمنشور، على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت ارتداء الحجاب انطلاقًا من قناعاتها الشخصية، وأعلنت عن ذلك خلال سفرها إلى أراضي الحجاز لأداء مناسك العمرة، قائلةً: «يهدي من يشاء بغير حساب.. الحمد لله رزقني الله بالحجاب»، مرفقة صورتها بالحجاب.

معلومات عن الإعلامية آلاء عبد العزيز

تبلغ الآء عبدالعزيز، من العمر 29 عاما وهي من مواليد محافظة الإسكندرية، تخرجت في كلية الإعلام والاتصال من إحدى الجامعات الخاصة بالإسكندرية.

وعملت آلاء في عدة قنوات وقدمت برامج مختلفة أشهرها برنامج «الأكيلة»، كذلك قدمت برنامج «صباحك سكر مع آلاء»، وغيرها من البرامج.