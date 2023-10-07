أجمل فساتين الفنانات في شهر أكتوبر الوردي 2023

يحمل شهر أكتوبر الوردي رسالة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ لذا عليكِ أن تواكبي هذا الشهر احتفالاً مع العالم؛ في هذا السياق نستعرض لكِ اليوم من وحي الفنانات العربيات أجمل تصاميم فساتين بتدرجات اللون الزهري لكي تستوحي من أسلوبهن التصميم الأنسب والأقرب لذوقك.

درة زروق بفستان باللون الزهري

اختارت النجمة درة زروق في هذه الإطلالة أن ترتدي فستانًا ساحراً باللون الزهري صمم بقصّة غير تقليدية تلفت الأنظار؛ جاء مصمم من قماش الكريب باللون الوردي بتصميم مستقيم وضيق وصمم بدون أكمام والأكتاف بشكل منسدل ومفتوح يصل حد الصدر؛ مع ذيل طويل وتنورة طويلة ضيقة وحملت حقيبة يد صغيرة باللون الوردي وانتعلت حذاء وردي أيضاً.

ياسمين صبري بفستان باللون الوردي

لفتتنا إطلالة أنثوية وجذابة للنجمة ياسمين صبري فقد اختارت أن تعتمد فستانًا طويلًا باللون الوردي صمم بحمالات رفيعة مع الأوف شولدرز، وصممت التنورة طويلة من قماش الشيفون ومنفوشة بكسرات أمامية مع طبقات الكشكش التي منحتها مظهر أكثر فخامة.

ماريتا الحلاني بفستان باللون الوردي

وفي هذه الإطلالة الزهرية الناعمة للنجمة ماريتا الحلاني ارتدت فستانًا طويلًا باللون الزهري من قماش الشيفون صمم بقصّة تكشف الصدر بفتحة V؛ مع خصر عريض وحمالات رفيعة ،فيما صممت التنورة طويلة ومنفوشة بطبقات الكشكش المختلفة المقاسات .

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