ترغب في التبول كثيرا أثناء النوم ليلا؟ إليك 3 حيل للتقليل من ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الاستيقاظ ليلاً بسبب الحاجة إلى التبول هو تجربة شائعة جدًا تحدث مع تقدم الرجال في السن.

وغالبًا ما يكون السبب وراء اضطراب النوم مشكلة شائعة وغير سرطانية تسمى تضخم البروستاتا.

والبروستاتا هي غدة صغيرة بحجم حبة الجوز تقع أسفل المثانة والغرض منها هو إنتاج السائل لصنع السائل المنوي.

وكشف طبيب المسالك البولية الأمريكي تيد شيفر 3 حيل للحصول على نوم أفضل في الليل إذا كنت تستيقظ في الليل كثيرا للتبول، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

1. لا تشرب الماء قبل النوم مباشرة:

إذا قمت بزيادة كمية السوائل التي تتناولها، فهذا يزيد كمية البول التي ستخرج منك.

لذا يعد تنظيم تناول الماء أمرًا مهمًا للغاية إذا كنت تعاني من التبول أثناء الليل.

ومن الضروري أيضا تجنب تناول كوبين من الماء قبل الذهاب للنوم مباشرة.

2. تجنب الكحول قبل النوم:

بعض المشروبات لها خصائص مدرة للبول الطبيعية، ما يعني أنها ستجعل جسمك ينتج المزيد من السوائل بعد ساعتين إلى أربع ساعات.

على سبيل المثال، الكافيين مدر طبيعي للبول وسيؤدي إلى إنتاج المزيد من السوائل خلال فترة زمنية معينة

بالإضافة إلى أن الكحول يحتوي على نسبة عالية من السوائل.

3. ارتداء جوارب تصل إلى الركبة:

كما أوصى الدكتور شيفر الرجال الذين تظهر عليهم علامات احتباس السوائل في أرجلهم بارتداء جوارب تصل إلى الركبة عند النوم.

وقال إن احتباس السوائل يُعرف أيضًا باسم الوذمة وهو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الأشخاص بحاجة إلى التبول ليلاً.

وتشمل علامات الوذمة تورم الكاحلين والقدمين والساقين، وغالبًا ما يكون سببه تراكم السوائل في هذه المناطق.

ولاحظ الدكتور أنه من الطبيعي الاستيقاظ مرات عديدة أثناء الليل مع تقدمك في السن، وذلك لأن جسمنا يفرز كمية أقل من الهرمون المضاد لإدرار البول الذي يسمح لنا بالنوم طوال الليل دون الحاجة إلى التبول.

وعندما تكون أصغر سنًا، فإن هذا الهرمون يبدأ في إفرازه في الساعة السابعة إلى الثامنة ليلاً.

وهذا هو السبب في أن المعظم قد يتبول أثناء ساعات الاستيقاظ في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وأشار إلى أن هذا لا ينطبق على الرجال فقط.

وأوضح طبيب المسالك البولية إنه قد يكون هناك ما يدعو للقلق إذا استمر الشخص في التبول كثيرًا أثناء الليل بعد تنفيذ نصائحه الثلاثة.

وقد يكون ذلك نتيجة لخلل هرموني، أو قد يكون علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا الذي لا يسبب أي أعراض ملحوظة في البداية بسبب الطريقة التي ينمو بها السرطان.

ولكن العلامات يمكن أن تشمل:

صعوبة البدء في التبول أو إفراغ المثانة

تدفق ضعيف عند التبول

الشعور بأن المثانة لم تفرغ بشكل صحيح

تقاطر البول بعد الانتهاء من التبول

الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد، وخاصة في الليل

الحاجة المفاجئة للتبول، قد يتسرب البول في بعض الأحيان قبل الوصول إلى المرحاض

إذا شعرت بهذه الأعراض، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالسرطان، لكن من المهم استشارة الطبيب.

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