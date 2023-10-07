عمرها 104 أعوام.. امرأة تقفز بالمظلة من طائرة لتحطيم الرقم القياسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثبتت، دوروثي هوفنر، البالغة من العمر 104 أعوام، من شيكاغو، الولايات المتحدة، مقولة أن العمر مجرد رقم.

جاء ذلك بعد أن قفزت هوفنر من الطائرة، وأصبحت واحدة من أكبر الأشخاص الذين قاموا بالقفز بالمظلة، ومع ذلك، لا يزال التحقق من تحطيمها للرقم القياسي في موسوعة جينيس معلقا، وفقا لموقع ndtv.

وتخلت السيدة المئوية عن المشي، وقفزت على متن طائرة بالمظلات.

وقالت هوفنر: "إنه أمر ممتع، وبدا لطيفًا للغاية، أن تنزل بمظلة فوقك، يمكنك رؤية الريف بأكمله، لقد كان جميلًا جدًا."

ونشر حساب Skydive Chicago على انستجرام مقطع فيديو للسيدة هوفنر وهي تحاول تحطيم الرقم القياسي في القفز بالمظلات.

وجاء في التعليق: "لقد كان من المذهل مساعدة صديقتنا دوروثي هوفنر البالغة من العمر 104 أعوام في محاولة أن تصبح أكبر شخص في العالم يقفز بالمظلة على الإطلاق، لقد ذكّرتنا جميعًا بأن العمر مجرد رقم".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقفز فيها بالمظلة، وفي عيد ميلادها المائة، خاضت أول تجربة لها في القفز بالمظلات، وبعد أربع سنوات، أرادت إعادة ذلك.

وكشفت: "عندما وصلنا إلى الارتفاع و كنا على وشك الخروج، وقفنا جميعًا، وذهبنا إلى الباب ووضعنا أقدامنا خارجًا وغادرنا الطائرة، لقد كان رائعًا."

وفقًا لممثل سكاي دايف شيكاغو، قد يتم إعلانها قريبًا أكبر شخص يقوم بالقفز الترادفي بالمظلة، وقالت: "إذا سنحت لك الفرصة، افعل الأمر هذا ليس مخيفا".

وحاليًا، الرقم القياسي تحمله امرأة تبلغ من العمر 103 أعوام.

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