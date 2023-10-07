مضيفة طيران تمنع زوجين من صعود طائرة.. والسبب غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، لمضيفة طيران تعمل لصالح شركة Southwest Airlines بالولايات المتحدة، وهي تطلب من زوجان النزول من الطائرة، ما أثار غضبهما.

وظهرت في مقطع الفيديو، المضيفة توجه بعض الكلمات إلى الزوجان واللذان كانوا في حالة سكر، الأمر الذي دفع المضيفة تصر على نزولهما من الطائرة ومغادرة الرحلة الجوية، للحفاظ على سلامة الركاب والطائرة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

كما بدأت المضيفة بتوجيه كلمات حادة للزوجان بعدما بدأوا في الانفعال عليها ورفضوا النزول، موضحة أن جميع الحاضرين مجمعون على عدم إمكانية ركوب الزوجان في هذه الحالة.

وحصد الفيديو الذي يتجاوز الدقيقتان ملايين المشاهدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أي (تويتر) سابقا، وتفاعل الناس معه مؤيدين ما فعلته المضيفة.

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