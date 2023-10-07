رغم فوائده.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز بكثرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

الموز من الفواكه المحبوبة بشدة من الصغار والكبار، كما أن الموز غني بالبوتاسيوم والفيتامينات المفيدة للجسم، فهل يمكن لتناوله بكثرة التسبب في ضرر للصحة؟

إليكم أبرز الأضرار التي من الممكن أن تصيب صحتك عند إفراطك في تناول الموز، وفقا لما جاء بموقع "helthline" .

عسر الهضم

يمكن لفاكهة الموز أن تحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي كعسر الهضم خاصة لمرضى القولون العصبى، لما تحتويه من نسب عالية من سكر الفركتوز.

انتفاخ البطن

يعد الموز من الفواكه التي تحتوي على ألياف قابلة للزوبان بكميات كبيرة، والتي أيضا تحتاج لوقت طويل في الهضم، لذلك يمكن أن يصيبك الإفراط في تناوله بالإمساك وانتفاخات البطن.

فرط البوتاسيوم في الدم

الموز من الفواكه التي تعد مصدر جيد للبوتاسيوم، ولكن هند منح الجسم كميات عالية من البوتاسيوم قد يصاب جسمك بالضرر والذي يتمثل في حدوث حالة وتسمى فرط البوتاسيوم في الدم، والتي تؤثر على الخلايا العصبية والعضلية بالجسم.

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