القاهرة - الخليج 365
مهنياً: احداث كثيرة تطبع هذا الاسبوع الواعد بحيث تكون الاجواء الفلكية خالية من المنافسة فتسجّل أكثر من هدف مميز، أنت قويٌّ وتستطيع تأدية دور مهم في حياتك المهنية البداية مع الخبر السار هو انتقال الزهرة من موقع معاكس الى موقع مناسب في العذراء الترابي الصديق تنتهي الضغوط العائلية والمادية وتبدأ الامور بالتحسن كما تتسهل الاعمال الجو العام يتغير لصالحك البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في السرطان فتعيش يوما رابحا داعما
عاطفياً: واخيرا بعد اشهر طويلة سوف تتحسن الاوضاع العاطفية مع انتقال الزهرة الى العذراء الصديق ما يجعل الاجواء الشخصية ممتازة فتغمر العائلة باهتمامك وكرمك وعطفك وحنانك ما يسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الشريك والاحبة للعازب ان الوقت مناسب لتقريب وجهات النظر فبادر الى الكلام وكرّر محاولة كانت قد فشلت مؤخّرًا ولا تضيّع الوقت الثمين
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور"من السبت 7 تشرين الأول إلى السبت 14 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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