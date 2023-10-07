توقعات مولود برج "الجوزاء " من السبت 7 تشرين الأول إلى السبت 14 تشرين الأول 2023

مهنياً: ستسمح لك الكواكب والظروف الفلكية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك. كما ستسهل لك بترتيب الشؤون الماليّة والمصرفية وتنظيمها بحيث يحملك القدر على اكتافه ويجعلك سعيدا باجواء رابحة وارتياح معنوي فتتوضح الامور وتصحح الاخطاء وتحصل على فرصة ثمينة لاحراز تقدم وانتصار في ظل اجواء ايجابية جدا وممتازة مليئة بالظروف الايجابية تعطيك حقك ما يجعلك تتقدم بنجاح باهر كما يحمل احداثا مفصلية تحت تاثيرات تحركات الكواكب السريعة

عاطفياً: يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال الزهرة الى مواجهة مع برجك من العذراء ما يجعل الغضب ينتقل معك في كل مكان وسينعكس ذلك سلبا على علاقتك مع محيطك القريب والحميم لا تتصرف بتعالي وكبرياء في حياتك الشخصية او العاطفية وتجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر للعازب حاذر من الخلافات والجفاء لا سيما اذا كانت العلاقة جديدة او غير مستقرة