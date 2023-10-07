توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 7 تشرين الأول إلى السبت 14 تشرين الأول 2023

مهنيا: اسبوع مناسب لاحتلال مركزك بجدارة، ولاستعادة مكانتك اذا كنت قد خسرتها في فترة سابقة، ولإظهار مهارة أكبر هناك مسؤوليات كبيرة وكثيرة لكنها تستحق التعب والشقاء من اجلها مدعوما من التاثيرات الايجابية التي سوف ترسلها الشمس وعطارد من برج الميزان الصديق فتعيش بداية مرحلة واعدة بارتياح وصداقات دافئة فترة غنية بمشاريعها واحداثها البناءة على صعيد العلاقات العامة والشخصية فتكون السباق في كل الامور تغييرات مهمة بانتظارك

عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة من برجك الا انك لا تزال تنعم باجواء دافئة رومنسية ما يجعلك تتقرب اكثر من الشريك والاحبة وتعطي العائلة اهتماما اكبر الجو العام واعدا بالسعادة والغرام وقد يحمل اليك مفاجأة كبيرة تسعد قلبك. للعازب تكثر الدعوات والاجتماعيات وتكون فترة ممتازة للارتباط ولتأكيد النوايا وللزواج أو اعلان خطوبة