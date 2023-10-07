القاهرة - الخليج 365
مهنياً: اسبوع مهم جدا ترتفع المعنويات وتنخرط في وضع مخططات لمستقبل افضل. تبحث عن الاستقرار وراحة البال ولن يطول انتظارك ستكافأك الكواكب بمفاجآت وتطورات وما عليك سوى العمل والسعي من اجل تحقيق الاهداف والطموحات مع تواجد الشمس وعطارد في البيت الثاني بيت المال والشهرة والمكاسب المعنوية والمالية البداية يوم السبت مع وجود القمر في السرطان في موقع مناسب وجيد تسهل اللقاءات والزيارات والمواعيد
عاطفياً: يتبدل المشهد الفلكي لحظة دخول كوكب الحب الزهرة الى برجك يوم الثلاثاء الذي يزيد من قدرتك على التفاعل البنّاء مع الشريك والعائلة وانت بالفعل تستحق جرعات كبيرة من الحب والاهتمام والرعاية. للعازب كثف اتصالاتك تصالح مع احبائك وتقرب من الاخرين قد تقع في الحب للمرة الاولى وربما ترتبط بخطوبة او زواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 7 تشرين الأول إلى السبت 14 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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