لو بتروحي الجامعة.. 8 طرق للعناية ببشرتك هتحميكي من التلوث وأشعة الشمس

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تواجه الفتيات خاصة طالبات الجامعة العديد من مشاكل البشرة، نتيجة تعرضهن للشمس والأتربة خلال رحلة الذهاب والعودة من الكلية، فالأشعة الضارة والتلوث الموجود في الهواء، من الأسباب الرئيسية للإصابة بالالتهابات والهالات السوداء.

وتستعرض «هن» فيما يلي، أفضل الطرق السريعة والبسيطة للاهتمام بالبشرة والحفاظ عليها مرطبة لفترة طويلة، وحمايتها من التورم أو البقع السوداء، وذلك بحسب ما نشره موقع «Goodhousekeeping».

أفضل الطرق لحماية بشرة طالبات الجامعة

خلال الجامعة تتعرض الفتيات للكثير من التحديات والإجهاد، فخروجهن باستمرار لحضور المحاضرات، يسبب على المدى البعيد مشاكل كبيرة للبشرة والجلد، لذا نقدم لك في السطور التالية أفضل روتين يومي، للحصول على وجه ناعم ومشرق.

خطوات حماية البشرة

1- استخدام الغسول المناسب للبشرة، يفضل أن تحرص الفتاة على تنظيف البشرة بشكل منتظم، مع اختيار غسول مكوناته طبيعية بالكامل، مع الابتعاد عن المواد الكيميائية الضارة، وليس بالضرورة أن يكون غال الثمن، ولكن على الأقل جودته جيدة.

2- الاهتمام بترطيب البشرة يوميا، من خلال استخدام مرطبات طبيعية لتجنب الإصابة بجفاف البشرة.

3- استخدام مرطب غني بالفيتامينات، والتي تساهم في تغذية البشرة وتنعيمها والتقليل من إصابتها بالجفاف والتشقق، مع ضرورة الاهتمام باستخدامه 3 مرات في اليوم على الأقل، للحصول على بشرة نضرة وأكثر حيوية.

4- تنظيف البشرة للتخلص من أي بقايا موجودة للمكياج أو الأتربة.

5- الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان، إذ ينصح باختيار الأوقات التي يفضل فيها الخروج، خاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.

6- يمكن استخدام ماسك الزبادي بالعسل، وإليك طريقته فيما يلي:

الخطوة الأولى: أحضري كوب من الزبادي والعسل، والتي ستساعد على ترطيب وتفتيح البشرة.

الخطوة الثانية: امزجي ملعقة من العسل الأبيض وملعقة من الزبادي ثم اتركيها لمدة 10 دقائق على الوجه، وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

7- ضرروة استخدام واقي الشمس، للحفاظ على البشرة من الإصابة بالالتهابات، ويفضل استخدامه كل ساعتين.

8- اهتمي بالتقشير بشكل مستمر، إذ يعتبر تقشير البشرة عاملا مهما لتنظيف الجلد الميت، ويمكن استخدام ماسك طبيعي من العسل والقهوة في ذلك.