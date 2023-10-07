اجعل فنجان القهوة آله لحرق الدهون.. 5 وصفات لجسم صحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

مزايا القهوة لا تنتهي، فهي أكثر من مجرد مشروب منبه يساعد عنصر الكافيين الموجود فيه العقل على التركيز والاستيقاظ لفترة أطول؛ حيث يمكن أن تصبح آلة لحرق الدهون إذا تم استخدامها وفق وصفات معينة، وكذا اختيار أنواعا مختلفة منها مثل القهوة السوداء، والخضراء والقهوة بالليمون وغيرها، وفقا لموقع «fullcoffeeroast» البريطاني.

5 وصفات للقهوة تساعدك على حرق الدهون

- القهوة السوداء بالقرفة

- البداية من القهوة السوداء مع القرفة، حيث يمكن بإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى القهوة السوداء العادية، زيادة الفوائد الصحية، والمساعدة في تسريع عملية التمثيل الغذائي، فالقرفة تحتوي على الألياف وتجعل فنجان القهوة أكثر إشباعًا.

-القهوة بالليمون

إن إضافة عصير الليمون إلى قهوتك قد يساعدك أيضًا في رحلة إنقاص الوزن، إذ يساعد الليمون والقهوة في تعزيز الشعور بالامتلاء، ومنعك من تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم، ولتحضير قهوة بالليمون، ما عليك سوى إضافة نصف عصير ليمونة إلى فنجان القهوة السوداء، ويمكنك أيضًا إضافة مسحوق القرفة لتسريع عملية حرق الدهون، ومن فوائد هذا المشروب إنه يساعد في طرد السموم من الجسم، وتسريع معدل الأيض، وحتى تعزيز جهاز المناعة لديك.

- خليط القهوة المضادة للرصاص

يمكن أن تساعد القهوة المحوجة بعناصر مضادة للرصاص في تسريع عملية حرق الدهون أيضًا، وهذه القهوة الكريمية عبارة عن مزيج من القهوة والدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، أو زيت جوز الهند والزبدة غير المملحة، أو الزبدة غير الألبان، ويمكن أن يساعد مزيج القهوة البسيط هذا على زيادة الشبع، ولكنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، لذا استهلكه باعتدال.

ولتحضيرالقهوة المضادة للرصاص تحتاج إلى ½ كوب من القهوة الفرنسية الساخنة، وملعقة كبيرة من الزبدة غير المملحة أو غير الألبان، زيت جوز الهند، وقليل من الملح حسب ذوقك، ثم اخلطهم جيدًا حتى يتحول إلى قوام كريمي، واستمتع بمشروبك.

-قهوة الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وشرب القهوة بالشوكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في زيادة الشبع، وفقدان الوزن، وتحسين التركيز، ويساعد ذلك المشروب الذي يقلل الدهون أيضًا على تقليل شهيتك وتقليل مستوى الجريلين، وهو الهرمون الذي يعزز الجوع، وللحصول على أفضل النتائج، استخدم الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% كاكاو على الأقل.

- القهوة الخضراء بالزنجبيل والنعناع

اما القهوة الخضراء بالزنجبيل والنعناع فهي اختيار صحي لنظامك الغذائي لفقدان الوزن، لإن الزنجبيل يساعد في زيادة الشبع، بينما يضفي النعناع طعمًا منعشًا، ويمكنك تحضير القهوة الخضراء الخاصة بك بالزنجبيل والنعناع من خلال الجمع بين مسحوق القهوة الخضراء والزنجبيل وأوراق النعناع وبعض بذور الشيا، لكن تأكد من ترك كل هذه المكونات لفترة من الوقت قبل تناول رشفة.

أنواع قهوة تعمل على حرق الدهون

تعتبر القهوة السوداء السادة من أكثر المشروبات المتوفرة لحرق الدهون، وتحتوي القهوة السوداء على حمض الكلوروجينيك الذي يبطئ إنتاج الجلوكوز في جسمك، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل إنتاج الخلايا الدهنية الجديدة، ما يعني انخفاض السعرات الحرارية في الجسم، وجرعة بسيطة من القهوة السوداء كافية لتحسين معدل الأيض لديك وزيادة مستويات الطاقة، ويمكن إضافة قليل من جوزة الطيب لإبراز رائحة وفعالية مشروب القهوة الخاص بك.

القهوة الخضراء

هي نوع من القهوة التي تعمل على حرق الدهون، وتكتسب شعبية كبيرة بين الناس حول العالم، فحبوب البن الخضراء عبارة عن بذور ثمار القهوة غير المحمصة وتحتوي على كميات عالية من حمض الكلوروجينيك، الغني بالفوائد الصحية العديدة.

وفي حديثها لـ«هن» قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارية التغذية العلاجية، إن للقهوة الخضراء فوائد عدة في حرق الدهون، ويفضل تنالها عقب تناول وجبة الإفطار، حيث تعمل على زيادة التركيز والانتباه بفضل ما تحتويه من نسب عالية من الكافيين، ومضادات الأكسدة.