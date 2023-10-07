أسباب الشعور بشد عضلي خلال النوم.. ونصائح لتجنبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشد العضلي عبارة عن ألم مفاجئ يكون لا إرادياً، ويعاني منه العديد من الأشخاص، وعادة ما تسبب الإزعاج وعدم الراحة، وخاصة التي تحدث خلال النوم.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على أسباب الشد العضلي أثناء النوم، ونصائح لتجنبه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "MyClevelandclinic"، "Healthline".

أسبابه

1- الجلوس لفترة طويلة خلال اليوم.

2- الوقوف على أرضيات خرسانية.

3- الجلوس على وضعية سيئة تضر العضلات خلال اليوم.

4- نقص بعض المعادن في الجسم.

5- الإصابة بالفشل الكلوي.

6- تلف الأعصاب.

7- حدوث خلل في تدفق الدم.

نصائح وقائية لتجنبه

- عمل تمارين رياضية للساق لسهولة تدفق الدم عن طريق المشي الخفيف.

- تلقي الفيتامينات التي تعوض النقصان التي تعانيه.

- تناول الماء بالكميات الموصى بها من بين 6 إلى 8 أكواب يوميا، حيث تساعد تدفق الدم وتؤدي إلى ارتخاء العضلات.

- وضع الساقين في ماء دافئة وتدليكها برفق.

- عمل تمارين رياضية تمديد الساق يوميًا.

- تغير وضعيات النوم واختيار أفضل وضع يجعل عضلاتك أكثر راحة.

متى تحتاج التوجه إلى الطبيب؟

1- الشعور بألم في الساقين.

2- تنميل وتورم الساقين.

3- تغير لون الساق.

4- الشعور بالشد العضلي في أماكن أخرى بالإضافة إلى الساقين.

5- عدم القدرة على النوم جيدًا.

6- وجود مشكلة صحية بالأعصاب.

7- ظهور مشكلة صحية في الكبد.

8- تأثر صحة الكلى ويصاحبه الشد العضلي في الساق.

9- حدوث خلل في مستويات سكر الدم.

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