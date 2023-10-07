رجل يضع ثعبانا ساما في فمه.. لن تتوقع ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، حاول رجل، من أمريكا الجنوبية، القيام بواحدة من أخطر الأعمال المثيرة بطريقة غريبة، حيث أقبل على وضع ثعبانا ساما في فمه.

ووفقا لموقع english.jagran، شوهد رجل في فيديو وهو يضع ثعبانا داخل فمه، عدة مرات.

الرجل الجريء فعل الشيء نفسه عدة مرات، وعلق الزاحف حول رقبته مثل الوشاح وشرع في وضع رأس الثعبان مرة أخرى في فمه.

وانتشر الفيديو على الإنترنت، وترك الناس في حيرة من أمرهم.

الفيديو نشره حساب مستخدم انستجرام يدعى مايك هولستون، وجاء في التعليق: "واحدة من أكثر الثعابين السامة في أمريكا الجنوبية، لدي الكثير من الأسئلة ولكني لا أعرف حتى ماذا أقول."

وعلق رواد مواقع التواصل على الفيديو، حيث أطلق كثيرون النكات على الموقف، بينما أشاد معظمهم بشجاعة الرجل وأثنوا على محاولته الجريئة على شكل نكتة مبالغ فيها، كما افترض البعض أن الرجل كان مخمورا.

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