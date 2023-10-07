تقلل من قدرتك.. أطعمة ومشروبات تجنبها قبل الجماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يلعب النظام الغذائي الذي نعتمد عليه في اليوم، على صحة الجسم، وعلى القدرة الجنسية، لذا هناك قائمة ببعض الأطعمة والمشروبات التي يفضل الابتعاد عنها قبل الجماع، لتجنب حدوث نتائج غير جيدة.

وفي هذا الصدد، إليك الأطعمة والمشروبات التي تؤثر على القدرة الجنسية بشكل سلبي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Bensnaturalhealth"، و"Healthshots".

الأطعمة المالحة

تؤدي الأطعمة المالحة على التأثير بشكل سلبي على ضغط الدم، وعلى تدفقه، وبالتالي يؤثر على قدرة بقاء العضو الذكري منتصبًا، وبالتالي تقلل من القدرة الجنسية، ويزداد الأمر سوءًا مع الحالات التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، حيث يؤثر ذلك على الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المشروبات الغازية

تؤدي المشروبات الغازية إلى تقليل هرمون الذكورة" التستوستيرون"، مما يؤثر على الرغبة الجنسية ويجعلها أقل، ويمكن على المدى البعيد يجعل الأمر أكثر سوءًا، كما أن الصودا الموجودة في المشروبات الغازية تجعل تزيد التجشؤ، الذي يجعل الأمر محرجاً خلال الجماع، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من السكر، وتزيد السمنة ومشاكل التمثيل الغذائي.

الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الحارة تؤثر على صحة الجهاز الهضمي، حيث تزيد الإصابة بارتجاع المريء المزعج، ويؤثر ذلك على المعدة ويذهب الشخص على نحو متكرر إلى الحمام، ما يسبب الإحراج، بالإضافة إلى رائحة الفم الكريهة التي يصعب على شريكك تقبلها.

القهوة

تناول القهوة قبل ممارسة العلاقة الحميمة، تزيد من مستويات هرمون التوتر في الجسم، ويصعب على الشخص الاسترخاء، ومن ثم يؤثر ذلك على جودة الانتصاب ويختلف مدى التأثير من شخص لآخر.

منتجات الألبان

تؤثر منتجات الألبان على صحة الجسم، وتحديدًا على صحة الجهاز الهضمي، وخاصًة على الحالات التي لا تتحمل امتصاص اللاكتوز، وتزيد من انتفاخ البطن، وتسبب تشنجات في المعدة وتجشؤ متكرر يؤثر ذلك على الدافع الجنسي وكفاءة القدرة الجنسية.

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