الامارات | «مهرجان كان لألعاب الفيديو» في أكتوبر 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مهرجان «كان غايمينغ فستيفال» الدولي المخصص للابتكارات في مجال ألعاب الفيديو، الذي كان يُفترض أن تُقام أولى دوراته هذا العام في أكتوبر 2024، كما أفاد منظمو الحدث.

وقالوا في بيان «إن منظمي (كان غايمينغ فستيفال) اختاروا إقامة دورته الأولى في أكتوبر 2024، مع إلغاء تنظيم نسخة تجريبية كانت مقررة هذا الخريف».

وأضافوا: «هذا القرار يتيح لنا التركيز على تفاصيل الحدث ذي النطاق العالمي»، سواء أكان حضورياً أم عبر الإنترنت. وسيكون الحدث على شكل حفل توزيع للجوائز شبيه بما يشهده عادة مهرجان «كان» السينمائي العريق.

وكان مؤسسا المهرجان - وهما: الرئيس السابق لنادي باريس سان جرمان، روبان لوبرو، ورئيس وكالة «أوديتوار» الفرنسية، أنطوان دو تافرنو - قد أوضحا في تصريح سابق أنّ جوائز المهرجان ستسلّمها لجنة «دولية» تضم «شخصيات مشهورة» في هذا المجال لمكافأة «الإبداع والفنانين» في القطاع.

وثمة مهرجانات أخرى في مجال ألعاب الفيديو منها «بيغاس»، الذي يكافئ منذ عام 2020 أفضل ألعاب فيديو فرنسية.

• توزيع جوائز الحدث سيكون على شكل ما يشهده عادة مهرجان «كان» السينمائي العريق.