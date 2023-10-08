الامارات | «كونغرس الأرشيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك «مكتبة محمد بن راشد» في معرض كونغرس المجلس الدولي للأرشيف، الذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وستستعرض المكتبة تجربتها الثقافية وكنوزها المعرفية، والعديد من خدماتها وتقنياتها النوعية في قطاع المكتبات العامة على صعيد المنطقة.