الامارات | خدمات الرعاية أقل جذباً للعمالة في اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة صناعية أن نحو 70% من مقدمي خدمات الرعاية في اليابان يواجهون نقصاً في العمالة، حيث غالباً ما ينظر إلى المهنة على أنها أقل جذباً، بسبب ضعف الأجور وحجم العمل الكبير.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الدراسة التي أجرتها مؤسسة «كير وورك فونداشن» أن النقص يظهر بشكل أكبر لمقدمي الرعاية في المنازل، إذ قال 83.5% من مرافق رعاية المسنين وغيرها من مرافق تقديم الرعاية إنها تفتقر إلى العمالة لتقديم الخدمة.

وأظهرت الدراسة التي شملت 19 ألفاً و890 موظفاً و8708 مرافق لتقديم الرعاية في مختلف أنحاء اليابان أن 66.3% من مرافق التمريض تعاني نقص العمالة، ما يثير المخاوف من أن عدداً متزايداً من المسنين في اليابان لن يحصلوا على الرعاية التي يحتاجونها.

يذكر أن متوسط الراتب السنوي لمقدمي الرعاية الذين يتمتعون بخبرة لا تقل عن عامين يبلغ 3.76 ملايين ين (26 ألف دولار) في 2021.