الامارات | «ذا إنسبرابلز»

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا إنسبرابلز» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتبع الفيلم مغامرات دون، الدمية الهاربة ذات الخيال الذي لا حدود له، ودي جي دوجي دوج، وهو لعبة مهجورة تحتاج إلى صديق، حيث يلتقيان في «سنترال بارك» ويتحدان ضد كل الصعاب في مغامرة رائعة في مدينة نيويورك.
المخرج: Jeremie Degruson
الممثلون: Monica Young, Danny Feshsenfeld, Olivier Paris
فيلم «ذا إنسبرابلز» الآن في «ريل سينما».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App