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الامارات | «ذا إنسبرابلز»

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا إنسبرابلز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتبع الفيلم مغامرات دون، الدمية الهاربة ذات الخيال الذي لا حدود له، ودي جي دوجي دوج، وهو لعبة مهجورة تحتاج إلى صديق، حيث يلتقيان في «سنترال بارك» ويتحدان ضد كل الصعاب في مغامرة رائعة في مدينة نيويورك.

المخرج: Jeremie Degruson

الممثلون: Monica Young, Danny Feshsenfeld, Olivier Paris

فيلم «ذا إنسبرابلز» الآن في «ريل سينما».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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