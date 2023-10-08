الامارات | «ذا إنسبرابلز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتبع الفيلم مغامرات دون، الدمية الهاربة ذات الخيال الذي لا حدود له، ودي جي دوجي دوج، وهو لعبة مهجورة تحتاج إلى صديق، حيث يلتقيان في «سنترال بارك» ويتحدان ضد كل الصعاب في مغامرة رائعة في مدينة نيويورك.

المخرج: Jeremie Degruson

الممثلون: Monica Young, Danny Feshsenfeld, Olivier Paris

فيلم «ذا إنسبرابلز» الآن في «ريل سينما».