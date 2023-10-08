الامارات | درايك في استراحة طويلة بسبب مشكلات صحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مغني الراب الكندي درايك، أول من أمس، أنه سيأخذ استراحة «لعام أو أكثر» من مسيرته الموسيقية لـ«التركيز» على صحته، مشيراً إلى أنه يعاني «مشكلات معوية».

وقال درايك في برنامجه الإذاعي «تايبل فور وان»: «ربما سأتوقّف عن إنتاج الموسيقى لفترة معيّنة، سأكون صادقاً: عليّ التركيز على صحتي لأستعيد نشاطي».

وأوضح المغني، البالغ 36 سنة، أنّ وضعه «ليس خطراً»، فهو يعاني «مشكلات معوية كثيرة» منذ سنوات عدة. وأشار إلى أنّ لديه أموراً أخرى ينجزها، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية. وتابع «سأغلق الاستوديو لوقت معيّن»، لافتاً إلى أن توقّف مسيرته ربما سيكون «لعام أو أكثر بقليل». وأُرجئت حفلات كثيرة له كانت مُرتقبة في الولايات المتحدة، كما ظهر عبر موقعه الإلكتروني ومنصة «تيكت ماستر». ويأتي هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أصدره فيه ألبومه الجديد «فور آل ذي دوغز».

وتولّى نجله، البالغ خمس سنوات، إنجاز صورة غلاف الألبوم، فيما ظهر في المقطع المصوّر لأغنية «8 ايه ام إن شارلوت».