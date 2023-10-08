الامارات | مأكولات جديدة مع وجبات شاي بعد الظهر في «موزاييكو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتظر الضيوف تجربة راقية في لاونج «موزاييكو» في ردهة الاستقبال في فندق «بلازو ﭬيرساتشي دبي»، الذي سيطرح قائمة مأكولات جديدة لوجبة شاي بعد الظهر الفاخرة. وتُجسّد القائمة الجديدة قمّة الفخامة، وتشمل ما لذّ وطاب من الوجبات الحلوة والمالحة، إلى جانب تشكيلة واسعة من شاي Damman Freres.

وتعد وجبة شاي بعد الظهر في «موزاييكو» الضيوف بتجربة رائعة، سواء كانوا يحتفلون بمناسبة مميّزة أو ينشدون قضاء فترة بعد الظهر وسط أرقى الأجواء. تنبض قائمة المأكولات الجديدة بأطيب النكهات، بدءاً من السندويشات الصغيرة وصولاً إلى خبز السكونز الإنجليزي الطازج وأجود أنواع الشاي الفاخر.

ويرحّب لاونج «موزاييكو» بالضيوف فور وصولهم إلى عتبة فندق «بلازو ﭬيرساتشي دبي»، إذ يقع في ردهة الاستقبال الفاخرة. وتشمل قائمة المأكولات الجديدة أطيب الوجبات الخفيفة المالحة، مثل: لفائف سلطة الدجاج مع المانجو، والخيار والجبنة الكريمية مع الثوم المعمّر الطازج، والسلمون المدخّن مع القرع الجوزي والكافيار الأسود، والبريزاولا مع جبنة البارميزان والهليون، وسلطة الكراب مع الخضراوات المقرمشة والكافيار الأسود، وكومبوت الفواكه الباريسية، والباذنجان، وسندويش لحم الديك الرومي والجبن.

وحرصاً على إرضاء جميع الأذواق، تشمل الوجبة أيضاً تشكيلة من الحلويات، مثل: حلوى التوت بالكراميل، وبودنج الشوكولاتة والباناكوتا، وكيك جوز الهند، وحلوى التوت والماتشا، والتشيزكيك بنكهة المانجو، وخبز السكونز الإنجليزي مع القشدة وصلصة الليمون.