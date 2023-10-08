الامارات | 3 نصائح لاختيار الأثاث المناسب للمنزل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلعب الأثاث دوراً كبيراً في التصميم الداخلي للمنزل، حيث يسهم أي تغيير - مهما كان بسيطاً - في إضفاء طابع جديد على المكان، ولكنّ كثرة الخيارات تصعّب مهمة انتقاء الأثاث المناسب للمنزل. وتقدم «الحذيفة للمفروشات»، مجموعة من نصائح الخبراء لاختيار القماش المناسب للحصول على الديكور الأمثل.

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