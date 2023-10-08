الامارات | «سانت آن».. أجمل جزيرة إفريقية في سيشيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقع جزيرة «سانت آن»، التي لا غنى عنها لأي زائر، على بُعد أربعة كيلومترات فقط من الساحل الشرقي لماهي، وتتمتع بالطقس الاستوائي والمياه الدافئة على مدار السنة، وتمنح الجزيرة أيضاً اسمها إلى متنزه سانت آن مارين الوطني.

وجزيرة «سانت آن» صغيرة إلى حد ما، لذلك من السهل التجوّل من الشاطئ إلى الشاطئ أثناء استكشاف جمالها.

أذهلت كل من زارها بجمال شواطئها الممتدة لأميال على الساحل، فهي مزيّنة بالشعاب المرجانية ومحاطة بأشجار النخيل والغابات الكثيفة، فالسياحة في سيشيل تعتبر من أغلى الوجهات السياحية في العالم، وهي مقصد العديد من الأثرياء والمشاهير لما تقدمه من الخصوصية.

وجزيرة سيشيل عبارة عن مجموعة من الجزر الخيالية الرائعة الجمال التي توجد في المحيط الهندي، وتمثل وجهة مميزة لكثير من السياح.

أجواء ملائمة للعائلة

يعتبر منتجع Club Med Seychelles الوحيد من نوعه بين جزر سيشيل، إذ يوفر أنشطة للأطفال في عمر مُبكّر. كما يمكن للزوّار الاستمتاع بلحظات هادئة والتواصل مع الآخرين وعيش التفاصيل العائلية التي ستبقى في ذكرياتهم المفضلة على مدار الحياة، إذ تنظم «كلوب ميد» أنشطة عائلية للجميع، بما فيها رحلات التنزه في الغابة والبحث عن الكنوز ودروس اليوغا والتجديف والتنس، كما يمكن للأطفال التعرف إلى زملائهم من المستكشفين الصغار من نفس أعمارهم بفضل البرامج المخصصة لهم.

ويمكن للأطفال بدءاً من عمر سنتين استكشاف البيئة الآمنة، من خلال برنامج خاص لأعمارهم استُوحي تصميمه من قصة «روبنسون كروزو»، حيث يشمل البرنامج ألعاب التعلّم المُبكّر والعناية بالنباتات والفنون والحِرف اليدوية والأنشطة الحركية. أما الأطفال بين سن (4 و11 عاماً)، فيمكنهم المشاركة في برنامج خاص يوفر الألعاب الجماعية واستراحات القراءة في الهواء الطلق. كما تم تصميم البرامج المخصصة للمراهقين لتلبية متطلباتهم في الإجازة، مثل التعارف والتحديات الرياضية وأنشطة الاستكشاف العديدة، فهي بالمحصلة استراحة منعشة لجميع أفراد العائلة.

والتزمت شركة «كلوب ميد» منذ تأسيسها بتوفير الفرصة للجميع، من أجل مشاركة التجارب المميزة في أجمل المناظر الخلابة مع أحبائهم، بما فيها منتجع Club Med Exclusive Collection Seychelles. ويمكنكم الاستمتاع بوقتكم في جزيرة «سانت آن» حيث تتوافر الأنشطة المميزة والمساحة التي تلبي احتياجات الجميع، سواء كنتم تزورون الجزيرة كعائلة أو كزوجين أو مع الأصدقاء.

كما عُرف المنتجع بمفهوم السياحة المستدامة، سواء بالنسبة للطبيعة أو السكان المحليين على مدار الأعوام الماضية، ويعتبر منتجعها في جزر سيشيل من الأمثلة المهمة على التزام الشركة. كما استثمرت الشركة 70 مليون يورو في تحديث الفندق من أجل الحفاظ على البيئة الأصلية، والحد من الأثر البشري على جزيرة «سانت آن»، ويركز المنتجع على الحصول على شهادتي BREEAM وGreen Globe.

الحفاظ على النظام البيئي

تعتبر الجزيرة موطناً للعديد من الحيوانات البرية والبحرية، إذ يوفر المنتجع الأنشطة الصديقة للبيئة بالاعتماد على نظام الاستدامة، الذي يركز على تعزيز وعي المسافرين بالحفاظ على البيئة. كما ينفذ برنامجين للحفاظ على البيئة: أولاً، برنامج الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض من أجل حماية السلاحف والحفاظ على أعشاشها. ثانياً، برنامج تعزيز نمو الشعاب المرجانية بالتعاون مع مؤسسة Wise Oceans، من أجل زيادة نسبة المرجان في موقعين مخصصين قبل نقله إلى مناطق مجهزة، وستسهم المبادرتان في تعزيز النظام البيئي في جزر سيشيل على مدار الأعوام المقبلة.

إدارة المنتجعات المستدامة

يركز المنتجع على حماية البيئة واحترام السكان المحليين، من خلال تنفيذ سياسة طموحة للإيفاء بالمسؤوليات الاجتماعية للشركة من خلال العديد من الإجراءات، مثل الاستغناء عن البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، حيث تتم تصفية مياه الشرب وتعبئتها في الموقع وتقديمها للضيوف عند وصولهم بفضل مصنع العبوات الزجاجية. ويتم تنظيف العبوات الزجاجية بعد استهلاكها ثم إعادة تعبئتها واستخدامها من جديد. كما تجنى الفواكه والخضراوات بالتعاون مع مؤسسة غير حكومية، حيث تم استخدام ثمانية أطنان من المنتجات لتوفيرها للبوفيهات في عام 2022، إضافة إلى الإسهام في التغلب على الفقر بين سكان الريف. وأخيراً، تطحن النفايات الخضراء ويعاد استخدامها كغطاء عضوي، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي لري الحدائق.. إنها إدارة حقيقية ومسؤولة توفر للزوّار تجربة حياة متكاملة في الجزيرة.