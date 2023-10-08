«إزاي تكسبي من بواقي حلاوة المولد».. 3 طرق للربح منها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تواجه ربات البيوت مشكلة بعد انتهاء موسم المولد النبوي، إذ يتبقى لديها فائض كبير من هذه الحلوى، ولا يقبل أحد على تناولها مرة أخرى، وهناك بعض الأفكار، التي يمكن اللجوء إليها، للاستفادة من البقايا والربح من خلالها.

حيث يمكن إعداد بعض الوصفات باستخدام بقايا حلوى المولد في المنزل، بدلا من شرائها من الخارج، على سبيل المثال صنع شيكولاتة بحلويات المولد.

مقادير شيكولاتة بحلويات المولد

يمكن تدوير بقايا حلويات المولد المتوفرة في المنزل، واستخدامها مرة أخرى، مثل السمسمية والفولية والبندقية واللوزية والفسدقية، ولعمل شيكولاتة بحلويات المولد يجب اتباع الخطوات التالية:

- مقدار من الشيكولاتة الغامقة المذابة أو الشيكولاتة بالحليب، شرط استخدام نوع جيد، يعطي مذاقًا لذيذًا للوصفة.

- مقدار من الشيكولاتة البيضًاء، ويجب استخدام نوع فاخر أو جيد، حتى لا يضفي على الوصفة طعمًا غريبًا.

خطوات إعداد شيكولاتة ببقايا حلويات المولد:

ضعي الشيكولاتة على حمام مائي، حتى تذوب تمامًا، ويتم عمل هذه الخطوة مع الشيكولاتة الغامقة والبيضاء، ثم تقطيع حلويات المولد إلى أجزاء صغيرة نوعًا ما، ليست مفرومة، وفي الوقت ذاته ليست كبيرة، ويتم غمس هذه القطع في الشيكولاتة، جزء منها في الشيكولاتة الغامقة، والجزء الآخر في الشيكولاتة البيضاء، ويجب تركها حتى تجف ثم يتم تقديمها للضيوف، أو بيعها والتربح من خلالها.

طرق الربح من حلوى المولد

بحسب حمادة الشرقاوي، صاحب مصنع حلوى، هناك طرق للتغلب على مشكلة فائض حلويات المولد لدى ربات البيوت، خاصة إذا كانت تمتلك كمية كبيرة منها، ولا يرغب الأبناء في تناولها مرة أخرى، إذ يمكن إعادتها للتجار مرة أخرى، بسعر أقل من السعر الأصلي، بسبب انتهاء الموسم، وقال: «في ناس بتشتري كميات كبيرة من حلاوة المولد، وترجع تفيض عندها تاني، ومتبقاش عارفة تعمل أيه، فممكن ترجعها للتجار عادي، وهتاخد مبلغ بسيط».

طريقة للتربح من بقايا حلويات المولد

كما يمكن أن تستفيد ربة المنزل، من بقايا حلويات المولد بطريقة أخرى، وذلك في حالة امتلاكها لبقالة، فيمكنها بيع حلويات المولد بالقطعة الواحدة، وهنا سيقبل عليها الأطفال والكبار، ويعتبرونها بدائل للحلويات غير الصحية، خاصة الفولية والسمسمية، والأنواع التي تدخل فيها المكسرات بنسبة كبيرة: «ممكن لو السيدة عندها محل بقالة، تبيع الحلوى دي، الواحدة بجنيه أو اتنين جنيه، هتلاقي الناس بتشتريها خاصة الأطفال، لأن سعرها رخيص جدًا».