الزبادي يخلصك من رائحة الثوم الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث في جامعة ولاية أوهايو في المختبر أن الزبادي العادي كامل الدسم، يمنع جميع المركبات المتطايرة المسؤولة عن رائحة الثوم النفاذة من الهروب إلى الهواء.

وهذا يعني أن للزبادي فائدة لم تكن معروفة من قبل هي التخلص من روائح الثوم، وفق ما ذكر موقع "ساينس دايلي".

واختبر فريق البحث في جامعة ولاية أوهايو قدرة الزبادي على إزالة الروائح الكريهة من الثوم ومكوناته الفردية من الماء والدهون والبروتين لمعرفة كيفية مقاومة كل منها للرائحة الكريهة.

وكان كل من الدهون والبروتين فعالين في احتجاز روائح الثوم، ما دفع العلماء إلى اقتراح أن الأطعمة الغنية بالبروتين قد يتم تصنيعها يوماً ما خصوصاً لمحاربة رائحة الثوم.

وفي تجربة تالية، وضع الباحثون كميات متساوية من الثوم الخام في زجاجات، وأكدوا أن مجموعة المواد المتطايرة القائمة على الكبريت تم إطلاقها بتركيزات يمكن اكتشافها بواسطة الأنف البشري.

واستخدموا قياس الطيف الكتلي لقياس مستويات الجزيئات المتطايرة في الحالة الغازية الموجودة قبل وبعد كل علاج.

وأظهرت النتائج أن الزبادي وحده يقلل بنسبة 99% من المواد المتطايرة الرئيسية للثوم الخام المسببة للرائحة.

وعند تقديم المكونات بشكل منفصل، كان لمكونات الدهون والماء والبروتين في الزبادي أيضاً تأثير إزالة الروائح الكريهة على الثوم الخام، لكن أداء الدهون والبروتين كان أفضل من الماء.

وفي حالة الدهون، كانت كمية أكبر من دهون الزبدة أكثر فاعلية في إزالة الروائح الكريهة.

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